كتب | كريم رزق

الأهلي بين هدايا الجنرال حظ والمارشال توفيق في ريمونتادا الخيال وشبح الواقعية

الأهلي يستقبل صن دانز غداً في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة بخماسية نظيفة في الذهاب، هل من عودة؟