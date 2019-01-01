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دوري أبطال أوروبا

أوريجي:عقلية ليفربول صنعت الفارق..هذه الأمسية الأروع في مسيرتي

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ريمونتادا ليفربول تبخر أحلام ميسي في عودة الكأس ذات الأذنين إلى كامب نو
كريم رزق    فيسبوك      تويتر

عاشت جماهير ليفربول أمسية تاريخية في ملعب آنفيلد عقب التأهل التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد العودة الأسطورية على برشلونة في إياب نصف نهائي البطولة برباعية نظيفة قبل الخسارة ذهاباً في كامب نو بثلاثية دون رد.

ديفوك أوريجي قال في تصريحات صحفية عقب المباراة إلى راديو مونتي كارلو: "هذا لا يصدق، الفوز 4-0 على برشلونة، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، نحن فريق عظيم، نملك لاعبين مميزن للغاية، لدينا العقلية، أردنا الفوز بكل كرة، وكان أمراً مذهلاً".

أوريجي صاحب الهدفين الأول والرابع في ريمونتادا ليفربول التاريخية على برشلونة أردف "تعالوا إلى آنفيلد هنا، هذا أمر صعب على كل المنافسين، الأمر صعب وصفه بالكلمات، لعبنا بطريقتنا المعتادة 4-3-3، ولكن كنا نعرف أنه يجب المخاطرة، اللعب بقلب، الكل كان في غاية تركيزه".

المهاجم البلجيكي اختتم "نكن الكثير من الاحترام لهذا الفريق، ولكن هذه العقلية هي التي صنعت الفارق، في الهدف الرابع، كنت أعلم أن الجميع منهك، تعودنا على هذه الكرة في التدريبات، حظيت بالعديد من الأمسيات العظيمة في مسيرتي، ولكن أمسية اليوم هي الأروع".

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ليفربول ينتظر في واندا ميتروبوليتانو، ملعب أتليتكو مدريد الذي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من موقعة آياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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