أبياتي: ميسي أصعب لاعب واجهته

حارس ميلان السابق يتذكر الماضي

كشف كريستيان أبياتي في حوار مع الموقع الرسمي لنادي ميلان العديد من الذكريات المهمة خلال فترة تواجده مع الروسونيري.

كيف انتقلت إلى ميلان

"كنت ألعب في مونزا بالدرجة الثالثة من الدوري الإيطالي وكنا في طريقنا للتتويج باللقب، تلقيت مكالمة من أدريانو جالياني ليخبرني برغبتهم في التعاقد معي، كنت أسعد شخص على وجه الأرض لتحقيق حلمي باللعب لميلان العظيم".

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"أتذكر حكاية طريفة في ذلك الوقت، كان ينبغي علي الخضوع لفحوصات الكشف الطبي بعد نهائي الدرجة الثالثة للدوري الإيطالي المؤهل إلى الدرجة الثانية، بعد نهاية المباراة كنا نحتفل بشكل صاخب وفي الصباح التالي لم أكن متواجداً لفحوصاتي مع ميلان".

مباراة لن تنساها مع ميلان

"أتذكر مباراتين، الأولى هو الديربي الذي انتهى بنتيجة 2-2، وبطبيعة الحال الفوز بثلاثية نظيفة في الديربي في العام الأخير الذي توج فيه ميلان بلقب الدوري".

"قبل تلك المباراة، أليكسندر باتو جاء إلي وأخبرني بألا أقلق وبأنني سأتصدى لكل التصويبات الممكنة وبأنه سيحرز هدفين، وبالفعل تحقق كل ذلك".

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مباراة تود لعبها مرة أخرى

"الديربي الذي لو لم أرتكب خلاله خطأ، لم نكن لنخسر المباراة بهدف مبكر سجله صامويل إيتو".

أقوى زميل

"الاختيار صعب، كنت محظوظاً باللعب بجانب أبطالاً عظماء".

أقوى منافس

مازحاً "يسخرون مني دائماً بسبب هدف ميسي، لذلك سأقول ميسي".