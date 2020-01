تشيلسي يقطع الطريق على عودة موهبته ويرسله إلى سوانسي

قطع تشيلسي الطريق أمام عودة موهبته إلى ستامفورد بريدج في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ليستكمل رحلة إعارته ولكن في نادٍ جديد هذه المرة.

تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت بين الطفرة التي يقوم بها فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، في الاستفادة من لاعبي أكاديمية البلوز وتصعيدهم إلى الفريق الأول ومنحهم فرصة التعبير عن قدراتهم في ظل عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع القطب الأزرق في مدينة لندن من الانتقالات في الصيف الماضي وبين عودة أفضل لاعبيه المعارين وسط احتياجات الفريق للتدعيمات في عديد المراكز.

كونور جالاغير يعد واحداً من هذه الأسماء التي تردد صدى عودتها إلى ستامفورد بريدج بالميركاتو الحالي، الشاب الإنجليزي كانت قد تمت إعارته إلى تشارلتون أتليتك الذي يلعب في درجة التشامبيونشيب في أغسطس 2019.

الشاب ذو التسعة عشر ربيعاً تألق في صفوف تشارلتون بالموسم الحالي من التشامبيونشيب، شارك في 26 مباراة مسجلاً ستة أهداف وصانعاً لثلاثة أهداف أخرى ما جعله أحد الأسماء المرشحة للعودة مع أشبال لامبارد لينضم إلى رييس جيمس، فيكايو توموري، ماسون ماونت وتامي أبراهام الذين يلعبون مع الفريق الأول للبلوز.

تشيلسي أعلن إعارة لاعب الوسط إلى سوانسي حتى نهاية موسم 2019-2020 آملاً في إكسابه مزيد من الخبرات التي قد تفتح له باب العودة إلى ستامفورد بريدج مستقبلاً.

Conor Gallagher has joined Championship side Swansea City for the remainder of the 2019/20 season.



Good luck, Conor! 👊