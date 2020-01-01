ليدز يونايتد حاول إعادة ثنائية إبراهيموفيتش وكافاني

فكرة مجنونة للصعود للبريميرليج

حاول ليدز يونايتد، الذي ينافس في التشامبيونشيب بإنجلترا، في سوق الانتقالات الشتوية الماضي مفاوضة ثنائي باريس سان جيرمان السابق، زلاتان إبراهيموفيتش و إدينسون كافاني.

أندريا رادريزاني، مالك ليدز يونايتد، أعلن أن النادي الإنجليزي دخل في محادثات مع السلطان السويدي لإعادته إلى إنجلترا مرة أخرى بعد رحيله إلى لوس أنجلوس جالاكسي قبل سنة قضاها مع مانشستر يونايتد.

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رادريزاني قال في تصريحات إلى جيانلوكا دي مارزيو: تحدثت مع إبراهيموفيتش تحديداً، كان سيعطينا دفعة حاسمة، لكنه قرر الانتقال إلى ميلان، لقد كان أميناً وتعامل بشفافية معي".

الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، كان قد اقترب الموسم الماضي من التأهل إلى البريميرليج، وينافس بقوة في هذا الموسم للصعود بالنادي العريق.

مالك ليدز يونايتد أضاف "نحتاج أن نكون عقلانيين ومتماسكين فيما يخص الاستراتيجية بين المدرب والفريق، لم أتحدث مع مارسيلو بيلسا عن مهاجم باريس سان جيرمان (يقصد إدينسون كافاني) وإبراهيموفيتش لأننا لم نصل أبداً لمرحلة الجلوس والحديث عنهماً".

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إبراهيموفيتش وكافاني قادا خط هجوم باريس سان جيرمان في سنوات عديدة وكانت شراكة ناجحة للنادي الفرنسي، دائماً ما كانت ترعب دفاعات الخصوم.

ليدز يونايتد يتصدر التشامبيونشيب برصيد 71 نقطة من أصل 37 جولة حتى الآن قبل توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا.