جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات يورو 2024

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في تصفيات يورو 2024 والمقرر لها في ألمانيا، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟