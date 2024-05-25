موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يعود الأهلي إلى المباريات المحلية من جديد، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيبدأ مشوارًا جديدًا في رحلة البحث عن لقب يضاف لخزائن القلعة الحمراء، عندما يلعب أمام الألمونيوم في دور الـ 32 كأس مصر 2023-2024.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، وسيعمل على تفادي مفاجآت الكأس أمام الألمونيوم، للعبور على الدور التالي من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الألمونيوم في كأس مصر 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الأهلي والألمونيوم في كأس مصر 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والألمونيوم في دور الـ 32 من كأس مصر 2023-2024 هو الأربعاء 29 مايو 2024 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألمونيوم في كأس مصر 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس مصر عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والألمونيوم على شاشتها.

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