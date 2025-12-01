ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لوسيل، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي مصر والكويت في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ويشارك المنتخب مصر والكويت، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من الأردن والإمارات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية والكويت، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والكويت في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

