ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب خليفة الدولي، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين منتخبي المغرب وجزر القمر في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ويشارك المغرب وجزر القمر، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من عمان والمنتخب السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025، هو الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

