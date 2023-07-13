ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا والقنوات الناقلة ومجموعات مصر والجزائر والمغرب وجميع المنتخبات، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية يوم الخميس 13 يوليو 2023 في مدينة أبيدجان بساحل العاج، وأخرجت لنا مجموعات صعبة تنتظر المتأهل منها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة، وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، وجدول المباريات.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ما هو موعد تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

من المنتظر بداية مباريات التصفيات من نوفمبر 2023، وتستمر حتى الجولة العاشرة والأخيرة والتي ستكون في أكتوبر 2025.

وستكون مباريات الملحق الإفريقي في نوفمبر 2025، والتي ستكون بنظام نصف نهائي، ونهائي.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيراليون 0 0 0 0 0 0 0 0 5 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جيبوتي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديموقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 5 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليسوتو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 5 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 إيسواتيني 0 0 0 0 0 0 0 0 6 موريشيوس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إريتريا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 بوروندي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 سيشل 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0 5 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الصومال 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ساو تومي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة: