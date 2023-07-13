ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

بلال محمد
World Cup Trophy, CAF GFXGoal / Getty / Social
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تعرف على جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا والقنوات الناقلة ومجموعات مصر والجزائر والمغرب وجميع المنتخبات، ومتى ستبدأ المباريات ومتى تنتهي؟

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية يوم الخميس 13 يوليو 2023 في مدينة أبيدجان بساحل العاج، وأخرجت لنا مجموعات صعبة تنتظر المتأهل منها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة، وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، وجدول المباريات.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ما هو موعد تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

من المنتظر بداية مباريات التصفيات من نوفمبر 2023، وتستمر حتى الجولة العاشرة والأخيرة والتي ستكون في أكتوبر 2025.

وستكون مباريات الملحق الإفريقي في نوفمبر 2025، والتي ستكون بنظام نصف نهائي، ونهائي.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2بوركينا فاسو00000000
3غينيا بيساو00000000
4سيراليون00000000
5إثيوبيا00000000
6جيبوتي00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2الكونغو الديموقراطية00000000
3موريتانيا00000000
4توجو00000000
5السودان00000000
6جنوب السودان00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1نيجيريا00000000
2جنوب إفريقيا00000000
3ليسوتو00000000
4بنين00000000
5زيمبابوي00000000
6رواندا00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الكاميرون00000000
2الرأس الأخضر00000000
3أنجولا00000000
4ليبيا00000000
5إيسواتيني00000000
6موريشيوس00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2زامبيا00000000
3الكونغو00000000
4تنزانيا00000000
5النيجر00000000
6إريتريا00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1ساحل العاج00000000
2الجابون00000000
3كينيا00000000
4جامبيا00000000
5بوروندي00000000
6سيشل00000000

المجموعة السابعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2غينيا00000000
3أوغندا00000000
4موزمبيق00000000
5بوتسوانا00000000
6الصومال00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2غينيا الاستوائية00000000
3ناميبيا00000000
4مالاوي00000000
5ليبيريا00000000
6ساو تومي00000000

المجموعة التاسعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مالي00000000
2غانا00000000
3مدغشقر00000000
4إفريقيا الوسطى00000000
5جزر القمر00000000
6تشاد00000000

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