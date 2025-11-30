ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا الافتتاحية في كأس العرب 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستضافة مباراة هامة تجمع تونس وسوريا في الجولة الأولى من مجموعات كأس العرب 2025-2026.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025؟

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025، هو الإثنين 1 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وسوريا، الخامسة بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD و beIN Xtra 1، وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بالمجان بشكل كامل دون أي اشتراك.

كما ستذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكاس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية بصورة مفتوحة للجمهور العربي.

كيف تشاهد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال القناة الرسمية لشبكة "بي إن سبورتس"

تاريخ مواجهات تونس وسوريا الأخيرة

تونس المباراة الأخيرة سوريا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سوريا 2 - 0 تونس 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

نتائج تونس وسوريا في المباريات الأخيرة

ترتيب تونس وسوريا في كأس العرب 2025