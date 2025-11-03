ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على السد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الأهلي، المباراة بمعنويات تتطلع لمواصلة المشوار الجيد للحفاظ على لقبه وهو الذي يحتل الوصافة في ترتيب القسم الشرقي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

بينما يتسلح السد بعامل الأرض والجمهور، لتصحيح المسار وتحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعد تعادلين وهزيمة، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة السد والأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب جاسم بن حمد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق حسن العيدروس، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 7 بصوت خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

