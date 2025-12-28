أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | ليفربول يضع عينه على نجم الراقي .. وماتياس يايسله يرفض حملات الجماهير ضد لاعبه الشاب
القادسية يصعد ضد الأهلي في قضية "عدم نظامية مشاركة لاعبيه"
يرفض القادسية الوقوف مكتوف الأيدي أمام رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، احتجاجه على إثر إدعاء عدم نظامية مشاركة عدد من لاعبي الراقي خلال مواجهة الجولة التاسعة من الدوري المحلي.
الأهلي فاز (2-1) ضد القادسية، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
وبعد المباراة.. قدّم مجلس إدارة القادسية شكوى رسمية؛ يُطالب فيها بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، واعتبار الفريق الأهلاوي خاسرًا إداريًا.
شكوى نادي القادسية ضد عملاق جدة الأهلي؛ جاءت على خلفية تغيير الراقي "قائمته الرسمية"، قبل انطلاق مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.
إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.
وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.
لكن لجنة الانضباط رفض احتجاج القادسية، إلا أن الجديد في هذا الشأن كشفه الصحفي أحمد العجلان مؤكدًا عزم مسؤوليه على الاستئناف على هذا القرار.
وأكد العجلان أن إدارة القادسية قدمت إشعارًا رسميًا لاتحاد الكرة بنية الاستئناف على رفض الاحتجاج، متمسكًا بحقه، لكنه ينتظر فقط وصول حيثيات القرار، كي يواصل خطواته القانونية.
ليفربول يضع عينه على إيفان توني
بحثًا عن تعويض غياب المهاجم السويدي إليكساندر إيزاك، يزعم الصحفي إكرم كونور أن مسؤولي ليفربول يولون حاليًا اهتمامًا كبيرًا بالإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي.
وأشار كونور إلى أن النادي الإنجليزي يرى في توني إمكانية قيادة هجوم الريدز على المدى طويل الأمد، فيما ترتبط خطوة التحرك جديًا لضمه بحالة إيزاك وموعد عودته للملاعب.
يايسله يدافع عن لاعب الأهلي أمام الانتقادات
عقد الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفيحاء، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
وبدأ المؤتمر بالحديث عن الخسارة الأخيرة أمام الفتح (1-2)، حيث أوضح الألماني: "كنا نستحق الفوز، أرقامنا في اللقاء تقول ذلك، لكننا لم نحسن استغلال الفرص. سنحاول تدارك ذلك أمام الفيحاء".
وعن مدى تأثر الأهلي بغياب لاعبيه الأجانب المشاركون حاليًا في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 كرياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسييه، علق يايسله: "بالتأكيد تلك الغيابات مؤثرة، لكنها ليست عذرًا للهزيمة أمام الفتح، المجموعة الموجودة قادرة على تعويض تلك الغيابات وتقديم المطلوب".
بسؤاله عن الانتقادات التي توجه تحديدًا للظهير ماتيو دامس على إثر أخطائه المتكررة، رفضها ماتياس نهائيًا: "أنا لا أتحدث عن لاعب بشكل خاص، حديثي عن الجميع، نحن لا نلوم لاعب بعينه، المسؤولية مشتركة والجميع يتحمل الأخطاء".
أحداث مواجهة الفتح
الأهلي ضد الفتح | أمم إفريقيا "مسمار" في نعش يايسله .. ولماذا الإصرار على أفكارك يا ماتياس؟
خسر الأهلي على يد الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة للنسيان في تاريخ المدرب الألماني ماتياس يايسله.
اتسم أداء الأهلي بالعشوائية الكبيرة أمام الفتح، في ظل عدم تمركز اللاعبين في أماكنهم بتشكيل الراقي، بالإضافة إلى تقديمهم لمستويات بعيدة تمامًا عما تعود عليه الجمهور.
عين على الحكم | رفض مشاهدة اللقطة في الفار .. الطريس يحرم الفتح من "قتل" مباراة الأهلي مبكرًا!
بينما كانت جماهير نادي الفتح، تأمل في تنفس الصعداء مبكرًا، بهدف "قتل" مباراة الأهلي، جاء الحكم خالد الطريس، ليثير جدلًا، بإعادة إحياء الأمل للراقي للعودة في المواجهة.
ورغم ذلك، إلا أن الفتح اقتنص النقاط الثلاث، بفوز مثير على ضيفه الأهلي، بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اختار طاقمًا تحكيميًا "محليًا"، بقيادة حكم الساحة خالد الطريس، ويعاونه محمد العبكري، عبد الرحيم الشمري، محمد الشهراني "حكمًا رابعًا"، فيما يدير سلطان الحربي تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه محمد خليل.
مفاجأة غريبة في هدف الفتح "الملغي" ضد الأهلي .. هذا ما قاله الحكم خالد الطريس لجوزيه جوميز!
فجّر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص الهدف الثالث "الملغي" ضد عملاق جدة الأهلي، في المباراة التي جمعتهما عصر يوم الجمعة.
الفتح قلب تأخُره (0-1) أمام الأهلي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.
غضب وسخرية بعد الهزيمة أمام الفتح
بعد واقعة سالم ورونالدو .. طارق ذياب ينقلب على مدرب الأهلي: "لا تعيشوا على الأطلال"!
هل كان الحديث بدافع العاطفة أم العقلانية؟ .. هكذا عاد المحلل الرياضي طارق ذياب، ليثير الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، بعدما شنّ هجومًا، ضد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أعقاب الخسارة أمام الفتح.
"لديكم خبرة اللعب عصرًا" .. الفتح لا يفوت الفرصة وينتقم من الأهلي بـ"طريقة ساخرة" بسبب قضية فراس البريكان
سخر نادي الفتح من عملاق جدة الأهلي؛ وذلك بعد الفوز عليه عصر اليوم الجمعة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
رسالة فيها الكثير من الهجوم والتهديد! .. مدير الأهلي الرياضي يخرج عن صمته بعد الهزيمة أمام الفتح
شنّ البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الخسارة أمام الفتح، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
مؤكدًا شكوك جوزيه جوميز .. حامد البلوي يفجر الجدل حول هدف الفتح "الأبيض" أمام الأهلي!
فجر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن كواليس جديدة بشأن حالة هدف الفتح الملغي في شباك الراقي بقرار من حكام تقنية الفيديو ((VAR، حيث تسببت هذه الحالة في جدل تحكيمي.
جديد أزمة البنر المسيء
فيديو | "ترفع عارك، تشتكي جارك" .. جماهير الاتحاد تواصل السخرية من الأهلي رغم عقوبة "البنر المسيء"!
لا تزال هناك تبعيات في قضية "البنر المسيء" الذي أوقع نادي الاتحاد في دائرة عقوبات لجنة الانضباط، لتسجل واحدة من أغرب ملفات الموسم الرياضي 2025-2026.
"لم يتم إدانة الاتحاد" .. تشكيك في قرارات لجنة الانضباط ضد العميد بشأن البنر المسيء في ديربي جدة!
كشف الإعلامي هتان النجار عن مفاجآت بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق ضد الاتحاد، بشأن البنر المسيء الذي تم رفعه في ديربي جدة أمام الهلال.
منها صفقة النصر وكريستيانو رونالدو أيضًا! .. "اللافتة المسيئة للأهلي" تنضم إلى القضايا الغامضة والاتحاد بطل الرواية الأول
في الملاعب السعودية.. هُناك العديد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا للغاية، في الشارع الرياضي؛ حيث صُدِر فيها مجموعة من القرارات بالفعل، ولكنها ظلت "ناقصة" أو "غامضة" في نظر الجماهير.
الغموض الذي نقصده هُنا؛ هو عدم كشف كواليس أو أسرار هذه القضايا بالكامل عند إصدار القرارات، الأمر الذي لم يُرضِ فضول الشارع الرياضي السعودي.
آخر هذه القضايا؛ هي "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي خلال ديربي جدة الكبير ضد الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
غضب من موعد نصف نهائي كأس الملك .. فكر جديد من اتحاد الكرة تجاه "المهمشين"
"معقولة ما لقيتوا تاريخ إلا هذا!" .. انتقادات لاذعة للجنة المسابقات بعد إعلان الموعد المفاجئ لنصف نهائي كأس الملك!
تسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في حالة من الجدل بين جماهير الكرة السعودية والنقاد أيضًا.
فما بين كلاسيكو مثير يجمع الهلال والأهلي، ومواجهة أخرى قوية يبن الاتحاد والخلود، يبقى أغلى الكؤوس في المملكة العربية السعودية معلقًا ويثير حماس جماهير الأندية الأربعة المتعطشة للقب، لكن ذلك لم يمنع وجود انتقادات للمواعيد الجديدة للمباريات.
تجربة 2018 تتكرر لكن بطريقة مختلفة .. تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل كأس العالم 2026
أمام كثرة شكاوى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، من قلة مشاركة اللاعبين المحلي مع أنديتهم في دوري روشن والاعتماد أكثر على الأجانب ما انعكس على أداء الأخضر، بدأ اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، محاولة تذليل أي عقبات قد تؤثر على مشاركة الصقور الخضر في كأس العالم 2026.