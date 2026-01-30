Goal.com
Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة "مصرية" وراء أزمة بنزيما .. نجم جديد في مسلسل الهروب وإصابة تربك كونسيساو!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 30 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Karim Benzema Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR

    سيناريو نجم الأهلي ورد فوري .. مفاجأة "مصرية" وراء غياب بنزيما

    أثار الإعلامي المصري إبراهيم عبد الجواد، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بالحديث عن أزمة غياب كريم بنزيما، قائد الاتحاد، عن مباراة الفتح، والتي ربط بينها وبين تغيب إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، عن السفر إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

    وتداول الحديث بشأن سبب غياب بنزيما عن رحلة الفتح، والذي يتعلق بـ"عصيان" النجم الفرنسي، بعد جلسة المفاوضات مع إدارة الاتحاد، لتجديد عقده، وسط مؤشرات حول غضب حامل الكرة الذهبية لعام 2023، من "المقابل المادي" الذي اعتبره إهانة لتاريخه.

    وقال عبد الجواد، عبر فضائية "أون سبوت"، إن وكيل اللاعبين آدم وطني، هو الرابط المشترك بين أزمتي كريم بنزيما وإمام عاشور، نظرًا لتعامله مع الأندية في حالة وقوع مشكلة، باعتباره وكيل الثنائي، متهمًا إياه بإقناع اللاعبين بالانقطاع عن المباراة التالية.

    وفي هذا السياق، نقل الإعلامي أحمد شوبير، ردًا من قِبل الوكيل آدم وطني، والذي نفى فيه شكلًا وتفصيلًا، وجود أي علاقة له، بأزمة إمام عاشور الحالية، التي تسببت في توقيع غرامة كبيرة ضده من قِبل الأهلي، بغرامة 1.5 مليون جنيه مصري، والتحويل إلى التدريب المنفرد لمدة أسبوعين.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    محترف جديد ينضم "للهروب الجماعي" ورد الرابطة على أخذ أموال الاتحاد

    بعد بنزيما وكانتي وديابي .. محترف جديد ينضم إلى قائمة "الهروب الجماعي" لمغادرة الاتحاد!

    حالة من "الهروب الجماعي" يواجهها نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل المحاولات المتواصلة لمحترفي الفريق للرحيل بشهر يناير الجاري.

    ردت على الاتهامات الخطيرة.. الرابطة تكشف حقيقة تحوّيل "ميزانية الاتحاد" إلى نادٍ آخر

    ردت الرابطة السعودية المحترفة بشكلٍ رسمي، على الاتهامات التي وُجهت إليها في الساعات الماضية؛ بشأن "الميزانية المخصصة" لعملاق جدة الاتحاد.

    الاتحاد يُعاني من أزمة مالية قوية؛ تجعله يقف عاجزًا أمام تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    صفقة قوية.. الاتحاد قد يخطف "جوهرة المغرب" في الشتوية

    يسابق مسؤولو نادي الاتحاد "الزمن"؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2026".

    الاتحاد يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي؛ وسط تراجع أداء معظم نجوم الفريق الأول، خاصة الأجانب منهم.

    الاتحاد ليس أفضل من برشلونة: عندما أصبح يانيك كاراسكو "التفاحة المُحرمة"!

    لا يزال الحديث موصولًا عن مستقبل الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في ظل الجدل الدائر بين الرحيل إلى الاتحاد، أو البقاء داخل قلعة الليث، وزد عليه رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا.

    البلجيكي صاحب الـ32 عامًا، الذي توج مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، وفاز ببرونزية كأس العالم 2018، بات بمثابة "التفاحة المُحرمة" على الاتحاد؛ فهذه المرة الثانية، التي يرتبط فيها اسمه بقلعة العميد، ولا تبدو المؤشرات إيجابية نحو إتمام ذلك الأمر.

  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social

    كونسيساو عن أزمة بنزيما: لا أستطيع الرد!

    "لا أمتلك القدرة للحديث"!.. سيرجيو كونسيساو يشعل الجدل في أزمة كريم بنزيما ويصدم جمهور الاتحاد بـ"إصابة" لاعب جديد

    تحدث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد مباراة ناديه ضد الفتح، مساء الخميس.

    الاتحاد سقط في فخ التعادل (2-2) أمام الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    حكاية فهد المولد تتكرر و"قلة الحيلة" في الصورة .. كريم بنزيما "المتمرد" ألقى بنفسه تحت حافلة الاتحاد!

    الآن فقط قد تتحرك المياه الراكدة في الاتحاد .. الجمهور كان يصرخ، المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ندد بالوضع، الإعلاميون يكشفون ما يدور خلف الكواليس، لكن كل هذا كان يمر مرور الكرام على شركة النادي الجداوي .. أما الآن فما إن وصل الأمر للقائد الفرنسي كريم بنزيما، فالوضع مختلف!

    بالأمس تناقل الصحفيون الأجانب نبأ "تمرد كريم بنزيما على الاتحاد"، على خلفية غضبه من العرض المقدم له من قبل شركة النادي لتجديد عقده، إذ وصفه بـ"المهين" لتاريخه واسمه.

  • ماذا حدث في مباراة الاتحاد والفتح؟

    عين على الحكم | جوزيه جوميز كاد أن يعتدي على ماجد الشمراني!.. حقيقة مساعدة الاتحاد ضد الفتح

    شهدت مباراة الاتحاد ضد مستضيفه الفتح، مساء الخميس، جدلًا تحكيميًا كبيرًا؛ بقيادة السعودي ماجد الشمراني.

    نجم الاتحاد إلى كريم بنزيما "عفوًا لا يُمكن ليّ ذراعنا".. وجوزيه جوميز "ينقذ الفتح ويحرج سيرجيو كونسيساو" بلعبة واحدة

    لا يتمنى أي عاشق للساحرة المستديرة، أن يُعيش مُعاناة جمهور عملاق جدة الاتحاد الحالية؛ والذي يتعرض لنكسة تلو الأخرى، في الموسم الرياضي 2025-2026.

    الاتحاد سقط من جديد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهذه المرة عندما اكتفى بالتعادل (2-2) مع الفتح، في الجولة التاسعة عشر.

  • الاتحاد في دوري روشن السعودي

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل أربعة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

