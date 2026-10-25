Excelsior نظرة عامة

Carlo Ancelotti toma decisão definitiva sobre Alisson Becker

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, continua sendo seu titular absoluto, apesar de ter ficado fora dos amistosos de novembro. Ancelotti ressaltou que os próximos jogos servirão apenas para testar goleiros mais jovens.