Excelsior نظرة عامة

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o goleiro do Liverpool, Alisson Becker, continua sendo seu titular absoluto, apesar de ter ficado fora dos amistosos de novembro. Ancelotti ressaltou que os próximos jogos servirão apenas para testar goleiros mais jovens.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, demonstrou apoio ao jovem Estevao, do Chelsea, após convocá-lo para a seleção principal apesar da falta de tempo de jogo regular na Inglaterra. Ancelotti ressaltou que a seleção tem objetivos diferentes dos clubes europeus.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou 26 jogadores para os amistosos internacionais de novembro, em Singapura, contra o Japão e a seleção anfitriã. O italiano apresentou seu plano de acelerar a renovação da equipe sem abrir mão de uma base forte.