Excelsior نظرة عامة

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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain8521169717
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2Rennes crestRennes85121814416
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3Lille crestLille8431116515
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4Monaco crestMonaco8431117415
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5Lione crestLione8422137614
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