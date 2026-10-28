ريد أروز نظرة عامة

Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai pemenang 'Ballon d'Or Sepanjang Masa' melalui pemungutan suara publik untuk memperingati 70 tahun penghargaan bergengsi tersebut. Penyerang Al Nassr itu mengungguli rival lamanya, Lionel Messi, dalam penghargaan simbolis ini. Para penggemar memilih kemenangan Ronaldo pada 2008 saat membela Manchester United sebagai yang paling menonjol.
Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni telah pulang ke tanah airnya dari tempat tinggalnya di Spanyol setelah ibunya, Eulalia Marzetti, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Otoritas sepak bola setempat mengumumkan penghormatan di seluruh negeri pada setiap divisi sebagai bentuk dukungan bagi pelatih juara Piala Dunia itu dan keluarganya selama masa berkabung.