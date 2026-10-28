ريد أروز نظرة عامة

Scaloni pulang ke Argentina setelah ibunya, Eulalia, meninggal dunia pada usia 74 tahun

Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni telah pulang ke tanah airnya dari tempat tinggalnya di Spanyol setelah ibunya, Eulalia Marzetti, meninggal dunia pada usia 74 tahun. Otoritas sepak bola setempat mengumumkan penghormatan di seluruh negeri pada setiap divisi sebagai bentuk dukungan bagi pelatih juara Piala Dunia itu dan keluarganya selama masa berkabung.