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ريد أروز

ريد أروز نظرة عامة

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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
3Brighton crestBrighton85122371616
خ
ف
ف
ف
ف
4Liverpool crestLiverpool8431118315
ف
ف
خ
ف
ت
5Chelsea crestChelsea84131715213
خ
ف
ف
خ
ت
6Brentford crestBrentford8251149511
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خ
ت
ف
ت
7Leeds crestLeeds825196311
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