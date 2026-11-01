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St. Pauli-Norimberga: orario d'inizio
La partita tra St. Pauli e Norimberga inizierà il 01/11/2026 alle 13:30.
St. Pauli-Norimberga oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?
La partita tra St. Pauli e Norimberga sarà visibile in diretta su WOW.
I temi della settimana: cos'è successo a St. Pauli e Norimberga?
Lo St. Pauli arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara di campionato si è conclusa 0-0 contro il Darmstadt; in precedenza era arrivato un 1-1 contro l'Hannover 96. L'unica vittoria in questo periodo è stata il 2-0 contro il Karlsruher SC. In queste cinque partite, lo St. Pauli ha segnato complessivamente cinque goal e ne ha subiti due.
Il Norimberga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 5-2 contro il Bayer Leverkusen in Coppa di Germania; prima era arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Kaiserslautern in campionato. L'eccezione positiva è stata lo spettacolare 4-4 contro il VfL Wolfsburg. In questo periodo il Norimberga ha segnato otto goal e ne ha subiti dodici.
St. Pauli-Norimberga: formazioni
Probabili formazioni St. Pauli - Norimberga
Allenatore
- M. Rapp
St. Pauli-Norimberga: stato di forma
St. Pauli-Norimberga: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
St. Pauli-Norimberga: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|1
|0
|23
|8
|+15
|28
V
V
D
V
V
|2
|10
|5
|4
|1
|25
|14
|+11
|19
V
D
V
D
V
|3
|9
|5
|3
|1
|21
|12
|+9
|18
S
D
D
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|9
|7
|+2
|18
S
V
V
D
V
|5
|10
|5
|2
|3
|21
|13
|+8
|17
D
V
S
V
D
|6
|10
|4
|3
|3
|17
|18
|-1
|15
S
D
S
D
D
|7
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|+1
|14
V
S
V
V
D
|8
|9
|2
|6
|1
|11
|9
|+2
|12
D
D
V
D
V
|9
|10
|3
|2
|5
|14
|17
|-3
|11
S
V
S
D
D
|10
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|-3
|11
V
D
S
S
S
|11
|10
|3
|2
|5
|13
|21
|-8
|11
V
S
V
S
S
|12
|10
|2
|4
|4
|18
|20
|-2
|10
S
D
D
S
D
|13
|10
|3
|1
|6
|16
|18
|-2
|10
S
V
S
V
S
|14
|9
|2
|3
|4
|12
|16
|-4
|9
S
V
S
D
D
|15
|10
|2
|3
|5
|9
|19
|-10
|9
D
D
S
V
S
|16
|9
|1
|5
|3
|10
|11
|-1
|8
V
D
S
D
S
|17
|9
|2
|2
|5
|11
|18
|-7
|8
S
V
D
S
D
|18
|9
|2
|2
|5
|8
|15
|-7
|8
S
D
S
V
S