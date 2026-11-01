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St. Pauli-Norimberga: orario d'inizio

Bundesliga II - Game Week 10 1 nov 2026 - 07:30 Millerntor Stadion

La partita tra St. Pauli e Norimberga inizierà il 01/11/2026 alle 13:30.

St. Pauli-Norimberga oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

La partita tra St. Pauli e Norimberga sarà visibile in diretta su WOW.

I temi della settimana: cos'è successo a St. Pauli e Norimberga?

Lo St. Pauli arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara di campionato si è conclusa 0-0 contro il Darmstadt; in precedenza era arrivato un 1-1 contro l'Hannover 96. L'unica vittoria in questo periodo è stata il 2-0 contro il Karlsruher SC. In queste cinque partite, lo St. Pauli ha segnato complessivamente cinque goal e ne ha subiti due.

Il Norimberga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 5-2 contro il Bayer Leverkusen in Coppa di Germania; prima era arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Kaiserslautern in campionato. L'eccezione positiva è stata lo spettacolare 4-4 contro il VfL Wolfsburg. In questo periodo il Norimberga ha segnato otto goal e ne ha subiti dodici.

St. Pauli-Norimberga: formazioni

St. Pauli-Norimberga: stato di forma

St. Pauli-Norimberga: bilancio degli scontri diretti

St. Pauli-Norimberga: le classifiche