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Bundesliga II
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St. Pauli-1. FC Norimberga oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

St. Pauli vs Norimberga
St. Pauli
Norimberga
Bundesliga II

Nella 2. Bundesliga tedesca, il St. Pauli affronta l'1. FC Norimberga. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e in streaming?

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St. Pauli-Norimberga: orario d'inizio

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Bundesliga II - Game Week 10
Millerntor Stadion

La partita tra St. Pauli e Norimberga inizierà il 01/11/2026 alle 13:30.

St. Pauli-Norimberga oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

La partita tra St. Pauli e Norimberga sarà visibile in diretta su WOW.

I temi della settimana: cos'è successo a St. Pauli e Norimberga?

Lo St. Pauli arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara di campionato si è conclusa 0-0 contro il Darmstadt; in precedenza era arrivato un 1-1 contro l'Hannover 96. L'unica vittoria in questo periodo è stata il 2-0 contro il Karlsruher SC. In queste cinque partite, lo St. Pauli ha segnato complessivamente cinque goal e ne ha subiti due.

Il Norimberga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 5-2 contro il Bayer Leverkusen in Coppa di Germania; prima era arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Kaiserslautern in campionato. L'eccezione positiva è stata lo spettacolare 4-4 contro il VfL Wolfsburg. In questo periodo il Norimberga ha segnato otto goal e ne ha subiti dodici.

FCP

FCP - Forma

COT
D1-1
BMG
D1-1
KSC
V2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCN

FCN - Forma

KSC
V0-1
WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
S0-1
B04
S5-2
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

St. Pauli-Norimberga: formazioni

Probabili formazioni St. Pauli - Norimberga

Allenatore

  • M. Rapp

St. Pauli-Norimberga: stato di forma

FCP

FCP - Forma

COT
D1-1
BMG
D1-1
KSC
V2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCN

FCN - Forma

KSC
V0-1
WOB
D4-4
COT
D1-1
FCK
S0-1
B04
S5-2
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

St. Pauli-Norimberga: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

St. PauliPareggioNorimberga
4
1
0
Bundesliga II
Norimberga badge
Norimberga
FCN
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
FIN
Bundesliga II
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
5
Norimberga badge
Norimberga
FCN
1
FIN
Bundesliga II
Norimberga badge
Norimberga
FCN
0
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
FIN
Bundesliga II
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Norimberga badge
Norimberga
FCN
2
FIN
Bundesliga II
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
Norimberga badge
Norimberga
FCN
1
FIN
12Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

St. Pauli-Norimberga: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Hertha BerlinoHertha BerlinoBSC
10910238+1528
V
V
D
V
V
2
WolfsburgWolfsburgWOB
105412514+1119
V
D
V
D
V
3
NorimbergaNorimbergaFCN
95312112+918
S
D
D
V
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
S
V
V
D
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
V
S
V
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
S
D
S
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
S
V
V
D
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
D
D
V
D
V
9
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
S
V
S
D
D
10
BochumBochumBOC
10325811-311
V
D
S
S
S
11
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
S
V
S
S
12
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
S
D
D
S
D
13
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
S
V
S
V
S
14
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
92341216-49
S
V
S
D
D
15
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
S
V
S
16
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
V
D
S
D
S
17
Dynamo DresdaDynamo DresdaDOD
92251118-78
S
V
D
S
D
18
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
S
D
S
V
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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