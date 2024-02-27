أخبار الهلال اليوم | مفاجأة روبن نيفيش وعبدالرزاق حمدالله يستفز لاعبي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ27 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ27 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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روبن نيفيش يكشف حقيقة "غضب" كريستيانو رونالدو منه بعد انتقاله إلى الهلال

كشف النجم البرتغالي روبن نيفيش، عن "دور" مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال. (طالع التفاصيل)

ثقة الهلال في غير محلها .. الاتحاد "جلاد" الزعيم صاحب "النفس القصير"!

من أين أتيتم بالثقة في قدرة الهلال على إسقاط الاتحاد ثلاث مرات في غضون 12 يومًا؟! (طالع التفاصيل)

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كشف أسرار جديدة عن نجوم الهلال .. ونيمار يرد على "حزنه" في الفريق!

كشف عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن "أسرار جديدة" في حياتهم؛ سواء داخل الملعب أو خارجه. (طالع التفاصيل)

بعد ارتباطه بالهلال والأهلي .. رئيس بورتو يحسم مستقبل نجمه رسميًا

تحدث بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو البرتغالي، لأول مرة بعد صمتٍ طويل، عن "مستقبل" النجم الإيراني مهدي طارمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"سخر من الأوروبيين وكشف موعد اعتزاله" .. جورج جيسوس يفاجئ الهلال

رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على "منتقدي" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة المسؤولين الأوروبيين. (طالع التفاصيل)

أندرسون تاليسكا "يتوعد" الهلال .. ويزف بشرى سارة لجماهير النصر عن كريستيانو رونالدو

تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن "قصة" انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مشيدًا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومدرب الغريم الهلالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

"ليست كذبة" .. نجم الهلال يفجر مفاجأة عن اقترابه من برشلونة!

اعترف روبن نيفيش لاعب وسط نادي الهلال السعودي، بأنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة قبل استقراره على اللعب بدوري روشن. (طالع التفاصيل)

حسم قراره بين الهلال والاتحاد .. "محمد صلاح يوقع عقوده مع السعودية"

على الرغم من فشل الصفقة خلال الصيف الماضي؛ لم ترفع المملكة العربية السعودية، "الراية البيضاء" في محاولات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول. (طالع التفاصيل)

يتحدى الهلال؟ .. رئيس سانتوس: خطة عودة نيمار للبرازيل جاهزة!

مازال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي يتحدى الهلال بالكشف علنًا عن رغبته في استعادة نجم الفريق السابق، نيمار، والمرتبط بعقد مع النادي السعودي ينتهي صيف 2025. (طالع التفاصيل)

تقليل من سالم الدوسري وسلمان الفرج؟ .. محمد الدعيع: هذا اللاعب هو القائد الحقيقي للهلال!

يرى محمد الدعيع؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي في برنامج "دورينا غير"، أن هناك قائد للزعيم داخل الملعب، هو القائد الفعلي، رغم وجود الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري داخل المستطيل الأخضر. (طالع التفاصيل)

"وجهة نظرك احتفظ بها لنفسك" .. ياسين بونو يعرض محمد الدعيع لموقف محرج!

تعرض محمد الدعيع؛ الناقد الرياضي في برنامج "دورينا غير"، في حلقة أمس الإثنين، لموقف محرج بسبب المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال. (طالع التفاصيل)

هدد الهلال وشكك في كريم بنزيما وانتقد ستيفن جيرارد! .. نجم الاتحاد يثير الجدل

أثار سعد الموسى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "الجدل" بعد فوز فريقه على الوحدة، مساء أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

فيديو | علي البليهي يفاجئ الهلال والنصر معًا .. ويتعهد بكشف الحقيقة الكبرى

هز النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي بـ"مفاجأة" غير متوقعة. (طالع التفاصيل)

"ما فعلتموه لا يزال في ذاكرتي!" .. عبدالرزاق حمدالله يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل الكلاسيكو

الاتحاد حقق الفوز أمام الوحدة قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو، فماذا قال عبدالرزاق حمدالله عن المباراتين؟ (طالع التفاصيل)

بعد غضبه لتصرف جورج جيسوس .. ستيفن جيرارد يقلل من مقارنة الهلال بالفرق العالمية!

لم تكن الهزيمة وحدها هي ما أغضب الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق السعودي، بعد مواجهة الهلال، إنما كذلك موقف مدربه البرتغالي جورج جيسوس. (طالع التفاصيل)

رسالة لنيمار و"هكذا سنسقط الاتحاد" .. جورج جيسوس يتحدى مارسيلو جاياردو قبل الكلاسيكو!

ماذا قال مدرب الهلال عن الاتفاق عقب هزيمته وعن كلاسيكو الاتحاد المنتظر؟ (طالع التفاصيل)

الهلال يحطم أسطورة النصر بـ"إنجاز جديد غير مسبوق"

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يحطم الأرقام القياسية، في كل مباراة؛ سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. (طالع التفاصيل)

خاليدو كوليبالي يفاجئ ميتروفيتش .. ويؤكد: "الهلال لن يقف عليه"!

علق النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي الهلال، على غياب زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد. (طالع التفاصيل)

علمنا ستيفن جيرارد أن "إسقاط جورج جيسوس ممكن" .. ولا تفرح يا الاتحاد بغياب ميتروفيتش!

ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي لقاء الدور الأول بين الهلال والاتفاق، فاز الزعيم بثنائية نظيفة، أتت في الشوط الأول، وفي ليلة أمس حيث مواجهة الدور الثاني، دار السيناريو نفسه! (طالع التفاصيل)

بيب جوارديولا يمنح السعوديين أملًا في التوقيع مع كيفين دي بروينه

منح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الأندية السعودية أملًا في التوقيع مع نجم فريقه، كيفين دي بروينه، والمرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025. (طالع التفاصيل)

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