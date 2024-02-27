بعد ارتباطه بالهلال والأهلي .. رئيس بورتو يحسم مستقبل نجمه رسميًا

حسم مستقبل نجم نادي بورتو رسميًا..

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تحدث بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو البرتغالي، لأول مرة بعد صمتٍ طويل، عن "مستقبل" النجم الإيراني مهدي طارمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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طارمي البالغ من العمر 31 سنة، من أهم أهداف المملكة العربية السعودية؛ حيث ارتبط اسمه أولًا بنادي الهلال، قبل أن يدخل الأهلي والشباب بقوة، في الصفقة.

وفي هذا السياق.. أعلن دا كوستا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا عبر موقعه الرسمي، رحيل المهاجم الإيراني عن بورتو، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وشدد رئيس العملاق البرتغالي، على أهمية طارمي في الفريق الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "لكن.. لا يُمكن أن نفعل أي شيء لكي نمنعه من الرحيل".

وأشار بينتو دا كوستا، إلى أن طارمي مثل نجوم باريس سان جيرمان، "حر" في اختيار وجهته القادمة، بعد دخوله الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع بورتو؛ في إشارة إلى المهاجم كيليان مبابي الذي قرر الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسي، مع اقترابه من العملاق الإسباني ريال مدريد.

جدير بالذكر أن كافة التقارير العالمية، تؤكد على اتفاق طارمي، مع العملاق الإيطالي إنتر؛ للانضمام إليه رسميًا، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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