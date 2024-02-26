هدد الهلال وشكك في كريم بنزيما وانتقد ستيفن جيرارد! .. نجم الاتحاد يثير الجدل

تصريحات مثيرة من نجم الاتحاد..

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أثار سعد الموسى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "الجدل" بعد فوز فريقه على الوحدة، مساء يوم الإثنين.

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الاتحاد قلب تأخره بهدف، إلى الفوز (2-1) على الوحدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

الموسى كشف في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، عن أن عودة المدافع المصري أحمد حجازي، إلى الفريق الاتحادي، بعد الشفاء من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ هي السبب في تحسن النتائج.

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وأشار المدافع الشاب، إلى أن حجازي قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ حيث ساعد الفريق "ذهنيًا وفنيًا وبدنيًا"؛ قائلًا: "القيادة هي 50% من المنظومة والنجاح.. سأتعلم كثيرًا من النجم المصري، وسأكون مدافعًا أفضل خلال عامين أو ثلاثة".

وقبل حجازي.. تناوب المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما والنجم البرازيلي رومارينيو، على حمل شارة قيادة الاتحاد، قبل أن يعيدها الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول، إلى المدافع المصري.

وعلى جانب آخر.. أوضح سعد الموسى، أن قرارات المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد "الغريبة"؛ هي من دفعته للرحيل عن الاتفاق، في الميركاتو الشتوي الماضي، والانتقال إلى الاتحاد؛ قائلًا: "ذهبت إلى العميد للعب أساسيًا.. كنت واثقًا من قدراتي".

وأخيرًا.. هدد الموسى، بـ"إيقاف" سلسلة انتصارات الهلال المتتالية، والتي وصلت إلى 24 مباراة؛ وذلك خلال كلاسيكو المملكة المرتقب، في الأول من مارس القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري، مشددًا على أن الاتحاد يملك الإمكانيات لذلك.

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