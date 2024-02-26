تقليل من سالم الدوسري وسلمان الفرج؟ .. محمد الدعيع: هذا اللاعب هو القائد الحقيقي للهلال!

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يرى محمد الدعيع؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي في برنامج "دورينا غير"، أن هناك قائد للزعيم داخل الملعب، هو القائد الفعلي، رغم وجود الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري داخل المستطيل الأخضر.

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أسطورة الزعيم خرج متغنيًا بالمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عقب مواجهة الاتفاق، أمس الإثنين، قائلًا: "كوليبالي هو القائد الحقيقي داخل الملعب".

مقدم البرنامج خالد الشنيف استغرب تصريح الدعيع، ليعيد عليه ما سمعه، فكان رد الدعيع نفسه: "حقيقي!"، وهم بتحليل لقطاته المميزة في اللقاء.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز الزعيم بثنائية نظيفة، سجلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن.

وتألق كوليبالي في تحجيم موسى ديمبلي؛ مهاجم النواخذة، وحرمه من أكثر من فرصة محققة، حتى اضطر مدربه ستيفن جيرارد لاستبداله في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

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