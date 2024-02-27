يتحدى الهلال؟ .. رئيس سانتوس: خطة عودة نيمار للبرازيل جاهزة!

النجم البرازيلي مازال يُعالج من إصابته القاسية

SHAHID

مازال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي يتحدى الهلال بالكشف علنًا عن رغبته في استعادة نجم الفريق السابق، نيمار، والمرتبط بعقد مع النادي السعودي ينتهي صيف 2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم باريس سان جيرمان السابق يُطبق حاليًا برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا بعد خضوعه لجراحة لإصلاح قطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال مواجهة منتخب بلاده مع أوروجواي في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع عودته للعب مطلع الموسم الجديد.

الهلال أسقط اسم نيمار من القائمة خلال يناير الماضي وسجل رينان لودي بدلًا منه، وقد فتح هذا الباب للحديث عن إمكانية إنهاء التعاقد مع اللاعب خاصة في ظل الجدل الكثير المصاحب له ولحياته خارج الملعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رئيس سانتوس لم يُخف أبدًا رغبته في التوقيع مع نيمار، وقد أكد في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن خطة عودته جاهزة بالفعل لكن الأمر يعتمد على رغبته وموقف الهلال، وعن ذلك أكد أن النادي السعودي يرغب في تمديد عقده.

إذ قال "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي وهل ستكون هناك إمكانية لعدم استمرار اللاعب أم لا، كل هذا نتابعه عن كثب من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد. نيمار أبلغنا بأن الهلال يرغب في تمديد عقده لتعويض الفترة التي غاب فيها بسبب الإصابة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن. الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد"

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا لعب 25 مباراة مع الهلال في جميع بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

SHAHID