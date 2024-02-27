النادي الكتالوني ليس الوحيد

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اعترف روبن نيفيش لاعب وسط نادي الهلال السعودي، بأنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة قبل استقراره على اللعب بدوري روشن.

نيفيش كان أحد النجوم الأوائل على مستوى العالم، الذين قرروا حزم أمتعتهم والتوجه إلى المملكة العربية السعودية للتوقيع لهلال، لينضم له لاحقًا نيمار وكاليدو كوليبالي ومالكوم وسيرجي ميلينكوفيش سافيتش وألكساندر ميتروفيتش.

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وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "O Jogo" البرتغالية:"كنت قريبًا من ثلاثة أندية، ولكن في النهاية لم يحدث ذلك، هذا الأمر أحزنني وجعلني أنتقل إلى الهلال".

وأضاف:"لا أريد الكشف عن الأسماء التي حاولت ضمي، ولكن برشلونة كان أحد الخيارات الأكثر سخونة، إنها ليست كذبة، الصفقة كانت على وشك الحدوث، تمامًا كما حدث مع آرسنال".

وتابع:"انتهى الأمر في النهاية بانتقال أوريول روميو إلى برشلونة، بينما جعل المدفعجية ديكلان رايس أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي في التاريخ".

وأوضح:"كان هناك فريق آخر مهتم بضمي خارج إنجلترا، ولكن الأمر لم يحدث أيضًا، سئمت وقتها من الانتقالات التي لم تحدث، وأتيحت لي هذه الفرصة الذهبية ولم يكن لدي أي شك حول القبول".

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يذكر أن نيفيش يعتبر من أفضل اللاعبين في النصر هذا الموسم، وساهم في تصدر الهلال لصدارة الدوري السعودي برصيد 59 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.

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