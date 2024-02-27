كشف أسرار جديدة عن نجوم الهلال .. ونيمار يرد على "حزنه" في الفريق!

نجوم الهلال يكشفون الأسرار..

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كشف عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن "أسرار جديدة" في حياتهم؛ سواء داخل الملعب أو خارجه.

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الهلال يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024؛ محققًا 24 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، على بُعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي العالمي.

وبالتزامن مع المستوى المبهر للاعبين على أرضية الملعب؛ نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعددٍ من نجوم الفريق الأول؛ حيث يجيب كل منهم، على سؤال واحد فقط؛ على النحو التالي..

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- نيمار جونيور عن "شعوره مع الهلال": الفترة قصيرة؛ ولكنني سعيد للغاية بأن أكون جزءًا من هذا الكيان.. أقضي معظم وقتي حاليًا في الاستشفاء من إصابة "الصليبي"؛ لكي أعود أقوى وأسعد الجماهير.

- ياسين بونو عن "أكثر لاعب يضحكه في الهلال": محمد كنو أكثر لاعب يضحكني في الفريق، وهناك أيضًا البرازيلي ميشايل ديلجادو، وسعود عبد الحميد.

- خاليدو كوليبالي عن "حياة أسرته في الرياض": يشعرون بسعادة كبيرة للغاية، ويحرصون على زيارة العديد من المناطق وخاصة البوليفارد.. والدي ووالدتي كانا يرغبان في البقاء لمدة شهر ولكنهما استمرا "3 أشهر" كاملة.

- سلمان الفرج عن "أسعد لحظاته في الهلال": جميع اللحظات مع الزعيم "جميلة"؛ لكن.. عام 2019 والإنجازات التي حققناها، كانت الأفضل بالنسبة لي.

- رينان لودي عن "تفاعله مع جماهير الهلال": هم الأفضل في الوطن العربي.. مذهلون ويجعلوني أشعر بالسعادة عندما ألعب.

- روبن نيفيش عن "هدفه الرائع في سباهان أصفهان الإيراني": شعور لا يوصف.. سعيد للغاية لتسجيل مثل هذا الهدف وفي ملعبنا الجديد "المملكة أرينا".

- حسان تمبكتي عن "التسجيل أو الإنقاذ": إنقاذ الهلال من هدف، أفضل عندي من التسجيل في مرمى المنافسين.

جدير بالذكر أن شائعات كثيرة انتشرت بشأن عدم سعادة نيمار جونيور مع نادي الهلال، ورغبته في الرحيل والعودة إلى فريق "طفولته" سانتوس البرازيلي.

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