أخبار الهلال اليوم | جيسوس يرفض "خدعة نيمار" وتحذير كريسبو قبل قمة العين الآسيوية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024.
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"أرفض الثأر ونيمار ليس خدعة" .. جيسوس يوجه رسالة قوية ويحفز بديل بونو قبل قمة العين والهلال!
وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عددًا من الرسائل القوية قبل مواجهة العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، مساء الغد، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ألعاب ذهنية؟ مدرب العين يُوجه رسالة "اعتراف وتحذير" للهلال وجورج جيسوس!
يترقب الجمهور الآسيوي والعربي القمة المثيرة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، والتي تجمع حامل اللقب، العين الإماراتي، مع ضيفه الهلال السعودي مساء غدٍ في استاد هزاع بن زايد.
"اتصلت بكريستيانو رونالدو" .. إعلامي ينفجر ضحكًا بسبب قائد النصر ويسخر من جماهير الهلال
وجه الإعلامي الرياضي تركي الحربي، رسالة ساخرة، إزاء أنباء انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، إلى صفوف الهلال، عقب نهاية عقده في الصيف المُقبل.
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ما القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
"الهلال أشغلك أكثر من فريقك" .. الجماهير تنتقض ضد رسالة غامضة تنذر بغياب حارس دولي عن الديربي الكبير!
أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، جدلًا واسعًا، بسبب الحديث عن غياب صادم ينتظر أحد النجوم قبل أسبوع الديربيات الذي تشهده الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
"كانوا يرفضون مصافحته" .. إعلامي يحكي موقفًا صادمًا للاعبي الهلال مع جيسوس قبل إقالته في 2019
قدم الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، تصريحًا مفاجئًا حول مشكلة نشبت بين لاعبي الهلال، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قبل رحيله عن تدريب الفريق في ولايته الأولى، في يناير 2019.
بوعيد ميتروفيتش وظهور نيمار .. الهلال يستعد لقمة النخبة الآسيوية بفيديو "يُبكي العين"!
أشعل نادي الهلال، حماس جماهيره قبل مباراة القمة المرتقبة أمام العين الإماراتي، مساء اليوم (الإثنين)، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن حساب الجولة الثالثة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
رغم السخرية من رسائل تهديه السابقة .. تحذير جديد من وليد الفراج للعين قبل مواجهة الهلال!
لم يتخل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن عادته الشهيرة بإرسال رسائل تهديد ووعيد لمنافسي الهلال في البطولات القارية والعالمية، وذلك رغم السخرية اللاذعة التي سبق أن تعرض لها وآخرها من الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي.
موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على موعد مباراة العين والهلال في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي.