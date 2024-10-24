أخبار الهلال اليوم | قلب سعود عبد الحميد يُثير غضب الهلاليين، ومدى قانونية مشاركة نيمار في كأس الملك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 أكتوبر 2024.
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"لاعب قنبلة موقوتة والآخر لا يُبالي" .. ثنائي الهلال يُثيران الجدل بسبب تصرفاتهما
هل يتحرك الهلال بشأن ثنائي الفريق؟
"لستم مثل فرق مصر والعين يملك 43 أجنبيًا" .. رد شديد اللهجة على وصف الهلال والنصر بأندية الأموال
التاريخ يتحدث..
هل يستطيع نيمار المشاركة مع الهلال في كأس الملك؟ رأي قانوني يحسم الجدل
تعرف على موقف نيمار من المشاركة في كأس الملك مع الهلال
"مشروعنا أصعب من الهلال" .. مدرب العين الإماراتي يرفض سياسة الأموال الطائلة ويستشهد بكانسيلو ولودي!
بعد فوز الهلال على العين (5-4) في النخبة الآسيوية..
"أخطأ مرة وشاهد ماذا قال المعلقون الإماراتيون" .. رسالة دفاع عن فهد العتيبي بعد تغنيه بالهلال أمام العين!
فهد العتيبي كان يتغنى بالهلال بعد فوزه الدراماتيكي على العين الإماراتي..
"لم يفعلها ماجد عبدالله أو سامي الجابر" .. محمد نور يتفوق على أساطير السعودية بدور لا ينسى مع الاتحاد!
تعرف على تصرف محمد نور الذي لم يفعله سامي الجابر أو ماجد عبدالله..
مثل كريستيانو رونالدو .. سالم الدوسري مطالب بمنح شارة القيادة إلى نيمار وباريس سان جيرمان "يبطل الحُجة"!
هل تتفق معه؟
نجم العين الإماراتي السبب! .. "قلب" سعود عبد الحميد يثير غضب جماهير الهلال
ماذا فعل نجم روما الإيطالي؟
"تطبيق خاطئ للقانون" .. مشاركة نيمار الآسيوية تحرج الاتحاد السعودي بعد توضيح موقف نجم الهلال!
هل مشاركة نيمار في النخبة الآسيوية نظامية أم لا؟
رغم ضم ليوناردو ووجود سالم ومالكوم .. الهلال يعاود التفاوض مع "صفقة صيفية فاشلة"!
منافسة قوية تنتظر الهلال على هدفه القادم..
مكتشف ماركوس ليوناردو: انتظروا بصمته مع الهلال والنصر نجح في سد ثغرته
مدرب كورينثيانز السابق يتحدث عن نجوم الهلال والنصر
حتى يتطور الدوسري ويتفادى نيفيش الأخطاء .. مكتشف "أساطير السعودية" يوجه نصائح من ذهب لثنائي الهلال!
تعرف على النصائح التي وجهها مدرب الأخضر السابق لثنائي الهلال
"على الاتحاد الآسيوي التدخل" .. اتهام إماراتي بإفساد الأندية السعودية للمنافسة بدوري الأبطال!
شاهد ما تم نقاشه داخل أحد البرامج الإماراتية بشأن الأندية السعودية
مفاجأة جديدة .. مشاركة نيمار في قمة الهلال والعين "قانونية" والنصر بإمكانه اللعب بـ"15 أجنبيًا"!
جدل قانوني بشأن قائمة الأندية السعودية في "النخبة الآسيوية"..
فيديو | "أصوات القردة وهتاف مشين!" .. غضب برازيلي بعد إهانة ثلاثي الهلال ضد العين
مشهد صادم في قمة العين والهلال..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
"الهلال اختبر معلومات الثنائي!" .. نيمار يهزم جوكوفيتش في تحد فاخر
جوكوفيتش ارتدى شعار الهلال في الأيام الماضية..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
"نجم الهلال سيعود في مهمة جديدة!" .. مفاجأة تنتظر نيمار مع منتخب البرازيل
تطورات جديدة عن موقف نيمار الدولي.
حتى لا يعيش "كابوس" ساديو ماني .. نيمار "مجبر" على خلع رداء النجومية وإلا!
النجم البرازيلي عاد للعب بعد عام من الغياب، ولكن حدث الكثير خلال هذا العام!
وسط ترقب سعودي .. دي بروينه يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ويختار وجهته الجديدة
النجم البلحيكي أحد أهم المطلوبين في دوري روشن السعودي