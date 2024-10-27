أخبار الهلال اليوم | موقف ياسين بونو من مواجهة النصر، وهدية خاصة لجورج جيسوس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 أكتوبر 2024.
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نجم الهلال اختار 11 نجمًا يُمثلون فريق أحلامه
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الطائي والهلال في كأس الملك السعودي 2024-2025
"أخشى أن يدربنا الشلهوب من بعده" .. هدية خاصة من إعلامي سعودي لجورج جيسوس خوفًا عليه من المرض
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تهكم جديد من الإعلامي السعودي على النجم المغربي!
"لن أفشي السر" .. سيرجي سافيتش يرفض الكشف عن أسباب نتائج الهلال الإيجابية!
سافيتش ساهم في انتصار الهلال على التعاون
"سنواجه صعوبات" .. جورج جيسوس يرد على تصريحات مايكل إيمينالو ويكشف موقف بونو من ديربي الرياض
المدرب البرتغالي يكشف عن آخر تطورات حارس الفريق ياسين بونو
"تريدوني هادئ أم ماذا؟" .. علي البليهي يُبدي استغرابه من حديث الحكام معه!
البليهي يتحدث عن سر الهدوء داخل الملعب
الهلال ضد التعاون | الربيعي يُعاني من "التجميد" وكنو عوّض نيفيش .. وحل جيسوس "الاضطراري" قبل ديربي النصر!
الهلال فاز ولكن هناك الكثير من المشاكل!
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الطائي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
عين على الحكم | سيرجي سافيتش بعيون نصراوية .. كاد أن ينهي حياة لاعب التعاون!
سافيتش يوقع على خامس أهدافه مع الهلال هذا الموسم..
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ما قدمه الربيعي أثار غضب المدرب البرتغالي
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"جمهور الهلال مُستغل وتذاكر مباراة النصر غالية جدًا"..
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بعد إصابته ضد الخلود .. إيميريك لابورت يحسم موقفه من المشاركة ضد الهلال بديربي الرياض
هل سيشارك لابورت ضد الهلال؟