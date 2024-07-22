أخبار النصر اليوم | قرار كاسترو يستفز الجماهير .. ورونالدو يخضع لجراحة "ممنوعة"!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

أزال الصحفي عبد العزيز العصيمي الغموض عن ملف تعاقد النصر مع سعد الشهري، حيث كشف السبب الحقيقي والمفاجئ لعدم إتمام التعاقد مع المدرب السعودي حتى الآن.

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب بوزارة الرياضة، من أجل إشعال المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم المُقبل.

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بعد 6 أشهر من العلاج، تشاء العناية الإلهية أن يتعافى حسين شيعان، حارس مرمى الهلال والنصر الأسبق، من إصابته بسرطان الدم.

كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، عن مواجهة ديربي لم يتم إدراجها في "جولة الديربيات"، بالموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025).

قررت إدارة نادي النصر، توجيه إنذار بفرض عقوبات على اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بداعي عدم الالتزام، في إطار تحضيرات الأصفر للموسم الرياضي الجديد.

رحل أحمد حجازي ورومارينيو ومارسيلو جروهي وسلمان الفرج وصالح الشهري ودافيد أوسبينا، وفي الطريق أسماء أخرى مثل تاليسكا وميشايل وغيرهم ... كلهم دفعوا الثمن المنطقي لثورة دوري روشن السعودي التي بدأت صيف 2023 ومازالت متواصلة.

لا يختلف اثنان على الثورة الهائلة التي أحدثها دوري روشن السعودي، والذي صار حديث الأوساط الرياضية العالمية، بعد موسم ميركاتو تاريخي، شهد انتقال عدد نجوم العالم، للانتقال إلى هذا الدوري البارز الذي قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج أوروبا فيه.

أصبح عون السلولي، مدافع فريق الكرة بنادي التعاون، قريبًا من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما كان اللاعب مثار طلب من جماهير الأندية الكبرى للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا أثار غضب الجماهير، ضمن معسكر الفريق في البرتغال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

أكدت عدة تقارير علة خضوع النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو لجراحة تجميلية في الفترة الماضية بتقنية طبية حديثة.