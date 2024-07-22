أخبار النصر اليوم | قرار كاسترو يستفز الجماهير .. ورونالدو يخضع لجراحة "ممنوعة"!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
كشف حجم الكارثة! .. سبب لا يُصدق يُعيق النصر عن إتمام التعاقد مع سعد الشهري
أزال الصحفي عبد العزيز العصيمي الغموض عن ملف تعاقد النصر مع سعد الشهري، حيث كشف السبب الحقيقي والمفاجئ لعدم إتمام التعاقد مع المدرب السعودي حتى الآن.
المريسل يوجه طلب لبرنامج الاستقطاب حول النصر والاتحاد .. ومتابع: ترد على نفسك!
وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب بوزارة الرياضة، من أجل إشعال المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، في الموسم المُقبل.
بعد تجربة مع الهلال والنصر .. حسين شيعان يعلن تعافيه من الإصابة بسرطان الدم!
بعد 6 أشهر من العلاج، تشاء العناية الإلهية أن يتعافى حسين شيعان، حارس مرمى الهلال والنصر الأسبق، من إصابته بسرطان الدم.
"لا توجد في أسبوع الديربيات" .. إعلامي يفاجئ رابطة دوري المحترفين بمواجهة ناقصة!
كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، عن مواجهة ديربي لم يتم إدراجها في "جولة الديربيات"، بالموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025).
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"الالتزام أو العقوبات" .. خطابات إنذار تهدد ثنائي النصر و3 عروض جديدة!
قررت إدارة نادي النصر، توجيه إنذار بفرض عقوبات على اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بداعي عدم الالتزام، في إطار تحضيرات الأصفر للموسم الرياضي الجديد.
قلنا لكم ارحلوا ولم تستمعوا! حجازي، الفرج ونجوم "ما قبل الثورة" يدفعون الثمن المنطقي!
رحل أحمد حجازي ورومارينيو ومارسيلو جروهي وسلمان الفرج وصالح الشهري ودافيد أوسبينا، وفي الطريق أسماء أخرى مثل تاليسكا وميشايل وغيرهم ... كلهم دفعوا الثمن المنطقي لثورة دوري روشن السعودي التي بدأت صيف 2023 ومازالت متواصلة.
عقدة ألمانية ونجوم أعلنوا الرفض صراحة .. احذروا من ظهور جوردان هندرسون جديد في السعودية!
لا يختلف اثنان على الثورة الهائلة التي أحدثها دوري روشن السعودي، والذي صار حديث الأوساط الرياضية العالمية، بعد موسم ميركاتو تاريخي، شهد انتقال عدد نجوم العالم، للانتقال إلى هذا الدوري البارز الذي قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج أوروبا فيه.
بين الهلال والنصر .. عملاق دوري روشن يستعد لخطف عون السلولي من التعاون!
أصبح عون السلولي، مدافع فريق الكرة بنادي التعاون، قريبًا من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما كان اللاعب مثار طلب من جماهير الأندية الكبرى للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.
"أيادي خفية تعبث بالنصر" .. قرار كاسترو في معسكر البرتغال يثير مطالب جماهيرية برحيله!
اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا أثار غضب الجماهير، ضمن معسكر الفريق في البرتغال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
في منطقة حساسة .. رونالدو يخضع لعملية جراحية تجميلية ممنوعة
أكدت عدة تقارير علة خضوع النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو لجراحة تجميلية في الفترة الماضية بتقنية طبية حديثة.