كشف حجم الكارثة! .. سبب لا يُصدق يُعيق النصر عن إتمام التعاقد مع سعد الشهري

النصر يود الاستفادة من المدرب السعودي، ولكن!

أزال الصحفي عبد العزيز العصيمي الغموض عن ملف تعاقد النصر مع سعد الشهري، حيث كشف السبب الحقيقي والمفاجئ لعدم إتمام التعاقد مع المدرب السعودي حتى الآن.

النصر بقيادة رئيسه الجديد، إبراهيم المهيدب، أبدى رغبته بالتعاقد مع الشهري ليضمه إلى الجهاز الفني للفريق، والذي يقوده المدرب لويس كاسترو، وقد كشفت المصادر الصحفية عن تقدم المفاوضات بين الطرفين، لكن الغريب أن الاتفاق النهائي والرسمي لم يُعلن بعد.

العصيمي أوضح أن السبب الحقيقي وراء تأخر النصر عن إتمام التعاقد مع الشهري يعود إلى الصعوبات والعوائق المالية التي يُعاني منها النادي، مشيرًا إلى حاجة العالمي إلى سرعة الدعم ليُواصل استعداداته للموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حديث العصيمي يُلمح إلى حجم الكارثة المقبل عليها النادي العاصمي حال نفذت لجنة الاستقطاب في وزارة الرياضة قرارها، المثار في الصحف، بعدم دعمه هذا الصيف، بجانب الهلال، كونهما استنفذا الدعم المخصص لهما من وزارة الرياضة السعودية الصيف الماضي.

يُشار إلى أن الشهري كان قد رحل عن تدريب المنتخب الأولمبي السعودي ليختم مسيرة عمل امتدت لـ6 سنوات وشهدت نجاحه في قيادة الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة منذ عام 1996، التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا عام 2023 والتتويج ببطولة غرب آسيا 2022، وقد ارتبط مؤخرًا بنادي الزوراء العراقي.