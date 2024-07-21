بين الهلال والنصر .. عملاق دوري روشن يستعد لخطف عون السلولي من التعاون!

بعد موسمه المتميز مع التعاون..

أصبح عون السلولي، مدافع فريق الكرة بنادي التعاون، قريبًا من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما كان اللاعب مثار طلب من جماهير الأندية الكبرى للتعاقد معه قبل الموسم الجديد.

وارتبط اسم السلولي، برغبة أندية الهلال والنصر والاتحاد، في التعاقد مع المدافع الذي قدم موسمًا متميزًا مع التعاون في 2023-2024.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الشباب تقدم بعرض رسمي لنادي التعاون، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد المدافع عون السلولي، وسط اهتمام أندية أخرى، فيما أبدى اللاعب رغبته لإدارة التعاون بقبول العرض الشبابي.

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وشارك عون السلولي في 26 مباراة خلال الموسم الماضي من مسابقة دوري روشن السعودي، وساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 8 مباريات، كما حقق معدل استخلاص للكرة بـ3.1 لكل مباراة، وتغطية للكرة بـ2.6 كل لقاء، وقدم التحامات ناجحة بنسبة 71%.

وانتقل عون السلولي إلى صفوف التعاون، في أغسطس 2021، قادمًا من صفوف الاتحاد، وساهم في قيادة فريقه للتأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، في الموسم المقبل، بعدما جاء التعاون في المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة من 34 مباراة.