"الالتزام أو العقوبات" .. خطابات إنذار تهدد ثنائي النصر و3 عروض جديدة!

قرارات انضباطية في النصر..

قررت إدارة نادي النصر، توجيه إنذار بفرض عقوبات على اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بداعي عدم الالتزام، في إطار تحضيرات الأصفر للموسم الرياضي الجديد.

ويجري النصر معسكره التحضيري الأول في البرتغال، حيث يخوض 6 مباريات ودية، فيما تعادل في مباراتين أمام لوليتانو وفارينزي البرتغاليين بنتيجة (1-1)، فيما فاز على ماريتيمو بنتيجة (1-0)، فيما تتوجه بعثة النصر إلى إسبانيا في مطلع الشهر المُقبل، لخوض الفترة التحضيرية الثانية التي تشهد مباراتين وديتين، قبل عودة البعثة إلى الرياض في 8 أغسطس.

وذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، أن النصر قرر توجيه خطابات إنذارات للثنائي آسر هوساوي ومهند براح؛ لعدم التزامهما بالتدريبات مع زملائهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف أن حارس الفريق، محمد العتيبي، أصبح قريبًا من الأخدود مع قرب نهاية عقده، فيما تلقى فهد آل طالب، عرضين من العروبة والجبلين.

يذكر أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، قرر استبعاد عدد من اللاعبين، من معسكر البرتغال، مثل حمد آل منصور، آسر هوساوي، فهد طالب، محمد العتيبي، فارس أفندي، منصور الشمري، وليد صابر، محمد صهلولي، فهد الزبيدي، فيما قرر استدعاء نواف بوشل للسفر إلى البعثة.

ومن المقرر أن يستهل النصر موسم 2024-2025، بلقاء التعاون في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، والمقررة في 14 أغسطس.