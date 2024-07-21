"أيادي خفية تعبث بالنصر" .. قرار كاسترو في معسكر البرتغال يثير مطالب جماهيرية برحيله!

ماذا فعل مدرب النصر؟

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، قرارًا أثار غضب الجماهير، ضمن معسكر الفريق في البرتغال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ويجري النصر تدريباته في معسكر تحضيري حتى نهاية الشهر، في فارو البرتغالية، حيث يخوض 6 مباريات ودية، قبل الانتقال إلى إسبانيا، مطلع أغسطس، لخوض معسكر جديد، يخوض خلاله مباراتين وديتين، قبل العودة إلى الرياض في 8 أغسطس.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن كاسترو طلب التحاق الظهير نواف بوشل، بمعسكر البرتغال، ليمنحه فرصة لإثبات نفسه في قائمة الأصفر، فيما فضّل استبعاد عبد العزيز الفرج من المعسكر الإعدادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مدرب النصر قد قرر فرض تدريبات اعتيادية في مقر النادي، للاعبين المستبعدين من معسكر البرتغال، وهم (حمد آل منصور، نواف بوشل، آسر هوساوي، فهد طالب، محمد العتيبي، فارس أفندي، منصور الشمري، وليد صابر، محمد صهلولي، فهد الزبيدي)، قبل استدعاء بوشل.

وأثار قرار كاسترو حالة من الغضب بين الجماهير النصراوية، وسط اتهامات له بالعشوائية في اتخاذ القرارات، فضلًا عن وجود اتهامات بوجود أيادٍ خفية تعبث بالنادي، لتعود المطالبات برحيل المدرب قبل الموسم الجديد.

ويستعد النصر للموسم الجديد، بملاقاة التعاون في 14 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، فيما يستهل مشواره في دوري روشن السعودي، بملاقاة الرائد، في 22 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.