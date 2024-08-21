أخبار النصر اليوم | صديق كريستيانو رونالدو يخذله، ومفاجآت تاريخية بعد استقالة إبراهيم المهيدب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 أغسطس 2024.

الاتفاق تم بين الناديين على كافة التفاصيل

ماذا قال بطل اليورو؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرئيس تقدم باستقالته بعد نصيحة أحد الأصدقاء

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

بداية موسم جديد صعبة على النصر..

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

ضربة كبرى لنادي النصر..

رونالدو يعيش في حالة إحباط مع النصر..

مفاجآت جديدة في "ملف" ساديو ماني..

النصر يعاني مع بداية الموسم الرياضي الجديد..

الموسم الجديد من دوري روشن يبدأ بعد غدٍ الخميس، وها نحن نطلق نسختنا الجديدة من "فانتازي روشن"..

المصادر أكدت صباح اليوم إتمام الصفقة

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..

هل يرحل الألماني حقًا؟