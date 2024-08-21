ماذا قال بطل اليورو؟

تجاهل الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في رده على سؤال حول "أفضل لاعب شاهده في حياته".

وسيطر أسطورتا الأرجنتين والبرتغال على كل الجوائز الفردية في كرة القدم لأكثر من 15 عامًا، علمًا بأنهما يقضيان الفصل الأخير في مسيرتهما مع إنتر ميامي والنصر السعودي.

وسُئل ردودري في مقابلة مع "جول" عن أفضل لاعب على الإطلاق، فلم يذهب إلى رونالدو أو ميسي، بل اختار كيفن دي بروينه.

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ولم يكن بطل يورو 2024 الوحيد الذي اختار دي بروينه كأفضل لاعب على الإطلاق، بل أطلق جاك جريليش على البلجيكي هذا اللقب في وقت سابق من الموسم الماضي.

وجاءت تصريحات رودري على هامش حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين بالدوري الإنجليزي، حيث فاز زميله في الفريق فيل فودين بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي.

يأمل فريق بيب جوارديولا في تحقيق فوز جديد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، عندما يستضيف إيبسويتش بالجولة الثانية، بعد تجاوز عقبة تشيلسي الصعبة.