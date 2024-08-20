"أقنعه بالانضمام إلى النصر ولكنه فشل في تنفيذ وعده!" .. صديق كريستيانو رونالدو يخذله

رونالدو يعيش في حالة إحباط مع النصر..

يعيش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، واحدة من أصعب مراحل مسيرته الكروية؛ منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023.

وعلى الرغم من حصوله على أغلى عقد للاعب كرة قدم في التاريخ "200 مليون يورو سنويًا"؛ إلا أن رونالدو لم يحقق تطلعاته الرياضية مع النصر - حتى الآن -؛ حيث خسر جميع البطولات الرسمية التي تنافس عليها، آخرها كأس السوبر السعودي، بالسقوط أمام الغريم الهلال (1-4) في المباراة النهائية.

ومن ناحيته.. يرى الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، بأن الفريق النصراوي لم يتم تدعيمه بـ"الشكل المطلوب"؛ وهو ما أدى إلى خسارة البطولة تلو الأخرى.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اسم جديد متورط في عدم تدعيم الفريق النصراوي، بالشكل الذي كان يتمناه كريستيانو رونالدو.

هذا الشخص هو ريكاردو ريجوفي، "اليد اليمنى" والصديق المقرب من رونالدو، والذي لعب دورًا كبيرًا في صفقة انتقال اللاعب إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023؛ حيث أقنعه باتخاذ هذه الخطوة المصيرية، وذلك في أعقاب فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مع تقديم وعود إليه بمواصلة تحقيق الإنجازات والبطولات.

الصحيفة البريطانية الشهيرة أكدت على أن مهمة ريجوفي؛ كانت إقناع أبرز نجوم العالم بـ"مزاملة رونالدو" في نادي النصر؛ لتكوين فريق بطل حوله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريجوفي فشل في مهمته؛ حيث لم يتمكن من إقناع النجوم العالميين بـ"الانتقال" إلى النصر؛ بل على العكس تمامًا، أصبح هُناك أكثر من لاعب في الفريق يرغب بـ"الرحيل"، خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن رونالدو تعرف على ريجوفي الشهير بـ"ريكي" في عام 2003؛ عندما لعب الأخير دورًا حيويًا في توقيع شركة نايكي "عقد رعاية" مع الأسطورة البرتغالية؛ لتبدأ علاقة الصداقة بينهما والمستمرة لأكثر من 21 سنة.