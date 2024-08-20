متعة في المنافسة وجوائز مغرية.. انطلاق الموسم الجديد من "فانتازي روشن" برعاية أمازون السعودية

الموسم الجديد من دوري روشن يبدأ بعد غدٍ الخميس، وها نحن نطلق نسختنا الجديدة من "فانتازي روشن"..

يعتبر دوري روشن السعودي للمحترفين هو الدوري الأكثر نموًا وتطورًا في عالم كرة القدم في الفترة الحالية، وخاصة بعد عقد صفقات مدهشة مع ألمع نجوم ومدربي الساحرة المستديرة.

ولذلك، ومن أجل المتعة والإثارة، وزيادة معدلات الأدرينالين، لدى زوار موقع جول، يطلق الموقع مسابقة "فانتازي روشن"، للموسم الجديد، المقدمة إليكم برعاية أمازون السعودية.

ويمكن لعشاق لعبة الفانتازي ومحبي الدوري السعودي، من زوار موقع جول، التسجيل وإنشاء حساب الآن، والغوص في تفاصيل اللعبة الأمتع في عالم كرة القدم.

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للتسجيل والاشتراك في فانتازي الدوري السعودي برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

وإلى جانب إثارة التنافس في "فانتازي دوري روشن" للمحترفين، تقدم "أمازون السعودية" جوائز قيمة للمتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها تباعًا خلال الأيام المقبلة.

ويمكن للمسجلين في اللعبة، التعرف على أسعار نجوم اللعبة مثل: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، والجزائري رياض محرز مهاجم أهلي جدة، وغيرهم من اللاعبين.

كما يمكن الانطلاق والبدء في تشكيل الفريق، للمنافسة مع انطلاق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس المقبل.

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وتمهد الطفرة التي شهدها الدوري السعودي في الآونة الأخيرة إلى منافسة مشتعلة داخل الملاعب وخارجها أيضا في لعبة "فانتازي روشن" الخاصة بموقع جول.

ويدل انتداب الدوري السعودي لعدد كبير من اللاعبين المميزين على التزام المملكة برفع مستوى التنافس، وتوفير سبل النجاح ليصل "دوري روشن" إلى قمة الدوريات الكبرى في العالم.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم، منافسة كبيرة بين أندية النصر والاتحاد والأهلي، لإنهاء هيمنة الهلال "حامل اللقب" على الدوري.

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