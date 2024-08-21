كواليس لا تُصدق .. جويدو رفض تعهد المهيدب بتحقيق 3 أحلام لجمهور النصر ودفعه للاستقالة!

الرئيس تقدم باستقالته بعد نصيحة أحد الأصدقاء

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن كواليس مثيرة جدًا تتعلق باستقالة إبراهيم المهيدب رئيس النصر السابق من منصبه، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي، جويدو فينجا، رفض تعهده بتحقيق 3 أحلام لجمهور الفريق ودفعه لتقديم استقالته.

المهيدب أعلن، مساء أمس الثلاثاء تقديم استقالته من منصبه اعتراضًا على عدم منحه صلاحيات كاملة لإدارة النادي، في ظل سيطرة الرئيس التنفيذي على زمام الأمور وتحكمه بكافة القرارات الخاصة بالفريق الأول.

الرياضية أوضحت أن الساعات التي سبقت قرار المهيدب كانت عاصفة للغاية، وقد شهدت اجتماعًا بين أطراف الأزمة استمر لـ3 ساعات تعهد المهيدب خلاله بتحقيق 3 أحلام للجمهور النصراوي، وهي تكفله بالتعاقد مع مدرب جديد، وكذلك إبرام صفقتين محليتين، والأهم ضم 3 نجوم أجانب كبار، وقد أكد أنه سيتكفل بدعم النادي بتلك الصفقات بشكل خاص دون الاعتماد على أي مصادر آخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جويدو، حسب الصحيفة، رفض كل تلك التنازلات من جانب المهيدب وأكد له أن النادي سيُدار بنفس الكيفية التي كانت عليها الأمور في الموسم الماضي، موضحًا له أن صلاحياته محددة وفق النظام، وهو ما دفع الرئيس لتقديم استقالته.

وأوضحت الرياضية أن المهيدب قبل إعلان استقالته رسميًا سأل أحد الأصدقاء المقربين والمطلعين على الوضع النصراوي، وقد نصحه الأخير بالاستقالة حتى لا يتحمل مسؤولية ما يحدث ويُصبح الخاسر الوحيد مستقبلًا.

يُشار إلى أن شرارة تلك الأزمة كانت الخسارة الموجعة للنصر أمام الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي 4-1، وقد جاءت قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق الأولى في دوري روشن السعودي، حيث سيلتقي الرائد مساء غدٍ الخميس.