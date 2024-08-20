بعد أنباء اقترابه من الاتحاد .. رد وكلاء ساديو ماني "يفضح" مخطط النصر مع اللاعب!

مفاجآت جديدة في "ملف" ساديو ماني..

تحوّل النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ ليكون أحد أكثر "الملفات الشائكة" في دوري روشن للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

ماني البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ لكنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، في موسمه الأول مع الفريق.

ومنذ بداية الصيف الحالي، والأخبار تتضارب بشأن مستقبل النجم السنغالي مع قلعة العالمي؛ حيث بدأت برغبة اللاعب في الرحيل، وصولًا إلى محاولات النصر في التخلص منه.

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وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي الفرنسي عبدالله بولما، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجآت جديدة عن ساديو ماني، ومستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

بولما نقل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" عن وفد ماني - في إشارة إلى وكلاء اللاعب وبعض الوسطاء المقربين منه -، بأن اللاعب سعيد في نادي النصر، ولا يرغب في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشدد وكلاء اللاعب - حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي -، على أن ماني لم يتلق أي اتصال من الإدارة، لإخباره بضرورة مغادرة النادي، مؤكدين في نفس الوقت على أن علاقة النجم السنغالي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول، أكثر من ممتازة.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير تؤكد منذ صباح اليوم، على اقتراب ساديو ماني من الاتحاد؛ وهو ما يعزز من أخبار رغبة إدارة النصر في "التخلص منه"، على الرغم من أن اللاعب يريد البقاء؛ حيث قد تكون المفاوضات بين الناديين تمت دون إخبار النجم السنغالي بشكل مباشر، في انتظار التوصل إلى اتفاق بينهما أولًا.