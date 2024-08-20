لماذا فشل مع النصر وكيف ينجح مع الاتحاد؟ انتقال ساديو ماني من العالمي للعميد الصفقة المفيدة للجميع

المصادر أكدت صباح اليوم إتمام الصفقة

اتفقت المصادر الصحفية السعودية على حسم الاتحاد والنصر صفقة انتقال ساديو ماني وعبد الإله العمري من الثاني للأول على سبيل الإعارة لموسم واحد، وهي الصفقة التي قد تُوصف بالمفيدة للجميع!

لن نتحدث عن الجوانب المالية لأننا لا نعلم شيئًا عنها، وإن كان مجرد نجاح برنامج الاستقطاب في إقناع الأطراف جميعًا بقبول الصفقة يُعد نجاحًا كبيرًا، لأنه حافظ على نجم كبير في الملاعب السعودية وتفادى أي خسارة مالية حال فسخ عقده، لكننا سنتحدث عن الجوانب الفنية والتي تبدو واضحة.

صفقة ساديو ماني وُصفت بالفاشلة في النصر، ذلك رغم أن الجناح السنغالي سجل 19 هدفًا وصنع 11، وذلك لأنه غاب طويلًا عن التأثير خاصة خلال النصف الثاني من الموسم، وكذلك لم يكن حاضرًا بقوة في المباريات الكبيرة والحاسمة خاصة تلك التي أمام الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باعتقادي ومن خلال المتابعة لمباريات النصر في الموسم القادم أرى أن ماني ظُلم بتوظيفه الخاطئ في الفريق، وهذا التوظيف الخاطئ أضر بالفريق كذلك، وقد تحدثت عن ذلك في مقال بعنوان ""يجب إيقاف عبث ماني فورًا" .. فهل يملك لويس كاسترو شجاعة ماتياس يايسله؟"، ويُمكن قراءته بالتفصيل من هنا.

ولمن لن يعود للمقال، أقول باختصار أن تواجد ماني في خانة الجناح الأيسر يقتله تمامًا ويُصعب مهمته جدًا في إحراز الأهداف، فيما على العكس تمامًا حين يلعب في الجانب الأيمن، يتألق بشدة كما حدث أمام الفتح والشباب والحزم والرائد نتيجة غياب تاليسكا للأصابة، والحصيلة كانت 5 أهداف وقد سجل في جميع المباريات الأربعة.

النصر لا يمكن أن يُعطي ماني ما يريده ليتألق، وهو اللعب إما في الجناح الأيمن، لوجود تاليسكا، أو في قلب الهجوم، لوجود كريستيانو رونالدو، وبالتالي استمراره معه صعب جدًا بالفعل لأن هناك خيارات أفضل، سواء خارجية أو حتى من داخل الفريق مثل عبد الرحمن غريب القادر تمامًا على شغل هذا المركز بجودة عالية.

وجود ماني في الجانب الأيسر من الهجوم وتألقه به ممكن جدًا كما حدث مع ليفربول، لكن هذا لن يحدث مع نوعية لاعبين مثل تاليسكا ورونالدو، لأن كليهما يبحث عن الأهداف واختراق منطقة الجزاء ولديهما شغف كبير للتسجيل يفرض عليهما نوعًا من الأنانية.

لذا تخلص النصر من ماني رغم أرقامه الممتازة مفهوم ومقبول تمامًا، لكنه لا يعني أبدًا أن مهاجم بايرن ميونخ السابق فاشلًا أو ضعيف الإمكانيات، بالعكس تمامًا .. لقد أظهر جودته جيدًا حين لعب في الجناح الأيمن وحين مُنح الثقة من المدرب وزملائه اللاعبين.

الآن ماذا عن الاتحاد؟ ما مدى استفادته من الصفقة التي كانت مفيدة جدًا للنصر على المستوى الفني؟ باعتقادي أن هناك شرطين لنجاح صاحب الـ32 عامًا مع كتيبة لوران بلان، الأول أن يلعب في الجناح الأيمن ويتم نقل موسى ديابي للأيسر أو خلف المهاجم، هنا سيتواجد في مكان يسمح له باستخدام قدراته التهديفية جيدًا خاصة أنه سيدخل منطقة الجزاء كثيرًا لخروج كريم بنزيما منها كما اعتاد طوال مسيرته.

الشرط الثاني هو أن يُوظف في الجناح الأيسر لكن بطريقة تخدمه ليتحول إلى مهاجم داخل منطقة الجزاء كثيرًا، كما كان يحدث في ليفربول ولم يحدث في النصر والسبب نوعية وشخصية روبرتو فيرمينو ورونالدو، فالأول يميل للتضحية لصالح الفريق والأداء الجماعي والتكتيكي فيما الثاني يبحث كثيرًا عن أرقامه الفردية الخاصة ويُحب إحراز الأهداف، فيما كذلك أسلوب لعب البرازيلي يميل للخروج من المنطقة والتحرك أفقيًا وعموديًا مما ساعد محمد صلاح وماني على تسجيل الكثير من الأهداف، بينما رونالدو يبقى داخل المنطقة لأنه يريد اقتناص الفرص بنفسه ولأن العُمر له أحكامه.

بنزيما من نوعية فيرمينو وقد لعب دوره مع رونالدو في ريال مدريد سنوات وسنوات وكان ناجحًا للغاية، إن استطاع بلان توظيف الثلاثي الأمامي، ديابي وبنزيما وماني، بحيث يُضحي الفرنسي بأرقامه الخاصة في سبيل مساعدة الجناحين على إحراز الأهداف سينجح الثلاثي بقوة وسيتألق السنغالي في اليسار، لكن إن وُظف كجناح عادي تقليدي مثلما حدث مع لويس كاسترو لن يُقدم الكثير وسيُكرر الظهور في مظهر الفاشل.

اختصارًا للحديث، ماني ليس فاشلًا أو ذو جودة ضعيفة ولكن توظيفه في النصر ونوعية لاعبي الفريق وأسلوب لعبه حال دون تألقه، فيما ظروف الاتحاد الفنية قادرة على مساعدته أكثر، بجانب الدعم النفسي والذهني المتوقع من المدرب واللاعبين والجمهور والذي يحظى بجله في النصر رونالدو.

النصر استفاد من الصفقة بتخلصه من لاعب لن يفيده ولن ينسجم مع أسلوب ونوعية لاعبيه، فيما الاتحاد استفاد من الصفقة بضم لاعب صاحب جودة وشخصية وخبرة ولديه القدرة على صناعة الفارق لكن بشرط منحه الدور المناسب على الملعب والثقة خارجه.