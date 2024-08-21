لن يُوقع العقود سوى بتنفيذه! .. شرط النصر يُعيق انتقال ساديو ماني وعبد الإله العمري للاتحاد

الاتفاق تم بين الناديين على كافة التفاصيل

يترقب جمهور الاتحاد إعلان ناديه عن ضم ثنائي النصر، ساديو ماني وعبد الإله العمري، بعد تأكيد جميع المصادر يوم أمس توصل الناديين لاتفاق حول الأمر، لكن يبدو أن الانتظار قد يطول قليلًا.

المصادر المتابعة أفادت أن الناديين اتفقا على انتقال المهاجم السنغالي والمدافع السعودي بالإعارة لموسم واحد، لكن صحيفة الرياضية أوضحت أن النصر وضع شرطًا أعاق توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ذلك الشرط، حسب الصحيفة، هو تكفل طرف ما برواتب اللاعبين، خاصة في ظل حصول ماني على 40 مليون يورو سنويًا والعمري على 12.5 مليون ريال سعودي سنويًا، والغريب أن الاتحاد كان قد اشترط نفس الشرط لضم اللاعبين، وهو ألا يتكفل هو بدفع رواتبهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر كان قد ضم ماني الصيف الماضي ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2027، وقد ترك اللاعب بصمته على 30 هدفًا الموسم الماضي، فيما كان النادي قد جدد عقد العمري حتى 2028 في سبتمبر الماضي.

يُشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت أحداثًا ساخنة جدًا في النصر، حيث تقدم الرئيس إبراهيم المهيدب باستقالته لعدم منحه صلاحيات كاملة لإدارة النادي، وهو نفس ما حدث مع لؤي ناظر في الاتحاد قبل عدة أسابيع.