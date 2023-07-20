أخبار النصر اليوم | حسم مصير عدد من الصفقات .. وهل يرحل تاليسكا؟

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 20 يوليو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس "الموافق 20 يوليو 2023"، وما يدور حول الفريق.

خاص | بالميراس يصدم الاتحاد والنصر ويرفض التفريط في نجمه

دخل النصر والاتحاد في مفاوضات مع لاعب الوسط البرازيلي رافائيل فيجا، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (طالع التفاصيل).

كأس الملك 2023-24 .. قرعة سهلة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي ضد العين

أقيمت قرعة دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، وذلك بمشاركة جميع فرق دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أول 16 فريقًا في دوري يلو الموسم الماضي 2022-2023 (طالع التفاصيل).

الأهلي يوافق على انتقال قائده إلى النصر .. أمر وحيد يحسم الصفقة

في مفاجأة كبرى.. أعطى الأهلي المصري، موافقته إلى "قائده"؛ للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

هل يرحل تاليسكا عن النصر؟ جلطة سراي يكشف عن موقفه الرسمي

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تلقي النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عرضًا من جلطة سراي التركي، الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن العالمي، والعودة إلى أوروبا مرة أخرى (طالع التفاصيل).

مفاجأة | ألفارو جونزاليس ينتقل إلى دوري يلو رسميًا بعد استغناء النصر عنه

في مفاجأة هي الأكبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، انضم المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس رسميًا، إلى فريق سعودي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى (طالع التفاصيل).

النصر أم الاتحاد؟ نجم روما ينهي الجدل ويحسم القرار الصعب

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، قراره النهائي من عرضي النصر والاتحاد؛ لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

انتهت .. أوتافيو يكشف حقيقة انتقاله إلى النصر بعد تورط كريستيانو رونالدو في الصفقة

كشف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب بورتو البرتغالي، حقيقة انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

مانشستر يونايتد في الانتظار .. خطوة واحدة تفصل النصر عن ثالث صفقاته

نجح نادي النصر في إبرام صفقتين فقط حتى الآن، بالتعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلانو الإيطالي، والعاجي سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي، وأصبح الآن على أعتاب حسم الصفقة الثالثة (طالع التفاصيل).

منافس إنجليزي قد يقترب من حرمان النصر من صفقته الجديدة!

بعد أن نجح النصر في إبرام التعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أشارت بعض التقارير إلى أنه اقترب من صفقة أجنبية ثالثة لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

محرز يصعب تعاقد الهلال مع برناردو سيلفا .. ومانشستر سيتي يمهد لانتقال نجمه إلى النصر أو الأهلي

أصبح نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أبطال الثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، محط أنظار العديد من الفرق السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

أفضل من نهائي كأس العالم .. ليونيل ميسي يتفوق على رونالدو بحفل تقديمه رسميًا في إنتر ميامي

جذب العرض التقديمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي أنظار الجميع وحقق نسب مشاهدات قياسية (طالع التفاصيل).

خدع جمهوره .. "النصر دفع مبالغ ضخمة لإقامة بطولة بديلة عن كأس العالم"

يستعد فريق نادي النصر لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وهو يبحث عن العودة إلى منصات التتويج، بعد الغياب عنها الموسم الماضي (طالع التفاصيل).

ساخرًا من كريستيانو رونالدو .. فريق برازيلي يعلن التعاقد مع نجم الاتحاد

أعلن نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

كلاكيت رابع مرة و14 عامًا من الأنا | كريستيانو رونالدو: أي دوري ألعب فيه هو الأفضل!

"الأنا" هي واحدة من المرادفات التي لا يمكن إنكارها حين يتم ذكر كريستيانو رونالدو أو استعراض تاريخه، نجم النصر السعودي يحاول دائمًا إثبات أن كل شيء ينتمي له هو الأفضل (طالع التفاصيل).