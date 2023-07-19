أفضل من نهائي كأس العالم .. ليونيل ميسي يتفوق على رونالدو بحفل تقديمه رسميًا في إنتر ميامي

كم عدد الأشخاص الذين شاهدوا عرض تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟

جذب العرض التقديمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي أنظار الجميع وحقق نسب مشاهدات قياسية.

وانتقل ميسي، رسميًا لصفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان.

وقال ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي، لشبكة "ESPN" :"كرة القدم هي أكبر رياضة في العالم وعرض تقديم ميسي حصل على مشاهدات تاريخية بعدد 3.5 مليارات مشاهدة".

ووفقًا للإحصاءات الرسمية حقق عرض تقديم كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله لفريق النصر السعودي 3 مليارات مشاهدة فقط.

وكان رقم رونالدو، قياسي حتى كشف بيكهام عن رقم مشاهدات عرض تقديم ميسي الذي أصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم.

وتفوق عرض تقديم ميسي لاعب فريق إنتر ميامي، على مشاهدات نهائي كأس العالم 2022 بقطر حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي أن عدد مشاهدي نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا عبر التلفاز، وصل إلى 1.5 مليار شخص على مستوى العالم.