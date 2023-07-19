منافس إنجليزي قد يقترب من حرمان النصر من صفقته الجديدة!

هل ينجح النصر في إنقاذ الصفقة الجديدة؟

بعد أن نجح النصر في إبرام التعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أشارت بعض التقارير إلى أنه اقترب من صفقة أجنبية ثالثة لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح النصر في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلانو، ثم العاجي سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن اقتراب النصر من حسم التعاقد مع اللاعب موسى ديابي، الجناح الفرنسي لفريق بايرليفركوزن الألماني.

ولكن "RMC Sports" خرجت بخبر مفاجئ، وهو اقتراب ليفركوزن من الاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي، على انتقال موسى ديابي الذي كان قريبًا من نادي النصر.

النادي الإنجليزي اتفق مع نظيره الألماني على دفع 50 مليون يورو، وهو الأمر الذي يُشير إلى أن الصفقة في طريقها للنجاح خلال الوقت الحالي، إلا إذا تدخل النصر في الصفقة ونجح في حسمها لصالحه خلال الساعات القادمة.