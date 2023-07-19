خدع جمهوره .. "النصر دفع مبالغ ضخمة لإقامة بطولة بديلة عن كأس العالم"

إعلام النصر يخدع جمهوره

يستعد فريق نادي النصر لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وهو يبحث عن العودة إلى منصات التتويج، بعد الغياب عنها الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يشارك النصر في بطولة ودية، خلال جولته الخاصة في اليابان، والتي سيواجه فيها باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلانو الإيطالي خلال يومي 25 و27 يوليو الجاري.

ونشر الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد فيها على أن النصر دفع مبالغ كبيرة من أجل المشاركة في بطولة ودية تنشيطية باليابان، لتعويض فشله في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "النصر دفع مبالغ كبيرة لتنظيم بطولة ودية تنشيطية في اليابان، واشترط أن يشارك فيها لتعويض فشله في الوصول لكأس العالم للأندية، سواء كبطل قاري مثل الهلال أو بطل محلي مثل الاتحاد".

وواصل الروقي: "إعلام النصر يحاول ينفخ في أهمية البطولة الودية ليخدع جمهور النصر أنها بطولة عالمية رسمية".