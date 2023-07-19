ساخرًا من كريستيانو رونالدو .. فريق برازيلي يعلن التعاقد مع نجم الاتحاد

استغل كريستيانو رونالدو للإعلان عن صفقة نجم الاتحاد!

أعلن نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يعمل على "الإحلال والتجديد" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ لضمان استمرار النجاحات، بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وكشف إنتر ناسيونال في بيان رسمي، عن تعاقده مع متوسط الميدان البرازيلي برونو هنريكي، عقب نهاية عقده مع العميد الاتحادي، في الشهر الجاري.

وخلال الإعلان عن الصفقة، سخر العملاق البرازيلي من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر؛ قائلًا: "هنريكي.. الرجل الذي أوقف رونالدو، يمثل الآن نادي الشعب (إنتر ناسيونال)".

هنريكي البالغ من العمر 33 سنة، مثّل نادي الاتحاد، في الفترة من 2020 إلى 2023؛ مسجلًا 6 أهداق وصانعًا 10 آخرين، خلال 80 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، لعب مع العديد من الأندية المحلية في بداية مسيرته الكروية؛ أبرزها كورينثيانز، بالإضافة إلى فريق باليرمو، في الدوري الإيطالي.