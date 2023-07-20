مانشستر يونايتد في الانتظار .. خطوة واحدة تفصل النصر عن ثالث صفقاته

أحمد رفعت
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هل يحسم النصر ثالث صفقاته الصيفية؟

نجح نادي النصر في إبرام صفقتين فقط حتى الآن، بالتعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلانو الإيطالي، والعاجي سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي، وأصبح الآن على أعتاب حسم الصفقة الثالثة.

ويُقيم النصر معسكرًا حاليًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، حيث سيواجه بنفيكا مساء الخميس، في مباراة ودية.

وأشار الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" إلى أن مانشستر يونايتد في انتظار توقيع النصر وثائق صفقة البرازيلي أليكس تيليس، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأكد رومانو على أنه تم الاتفاق بين النصر ومانشستر على رسوم قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني، وراتب يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وطلب نادي النصر من مانشستر يونايتد المزيد من الوقت، من أجل التوقيع وإتمام الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

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  • 15104جود بيلينجهام
  • 1344كريستوفر نكونكو
  • 1536دومينيك سوبوسلاي
  • 988ميسون ماونت
  • 918ساندرو تونالي
  • 3949صفقة أخرى
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