هل يرحل تاليسكا عن النصر؟ جلطة سراي يكشف عن موقفه الرسمي

أحمد رفعت
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تعرف على موقف جلطة سراي من التعاقد مع تاليسكا

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تلقي النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عرضًا من جلطة سراي التركي، الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن العالمي، والعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

ويتواجد تاليسكا حاليًا في معسكر النصر المتواجد في البرتغال، حيث يستعد لمواجهة بنفيكا البرتغالي وديًا مساء اليوم الخميس، قبل السفر إلى اليابان لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الإيطالي.

وكشف إردن تيمور مسؤول نادي جلطة سراي، خلال تصريحات لحساب "galatasaray facts" عبر موقع تويتر، عن موقف ناديه من التعاقد مع تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تيمور: "ليس لدينا أي اهتمام بتاليسكا أو نيكولاس دومينجيز حاليًا، وعلمنا من الصحفيين والمراسلين أننا نهتم بالثنائي، ولكن ليس لدينا فكرة عن هذا الأمر حاليًا".

ويعد تاليسكا من أبرز نجوم نادي النصر حاليًا، حيث احتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي 2022-2023، خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 14715كريم بنزيما
  • 1784خاليدو كوليبالي
  • 2520روبرتو فيرمينو
  • 1474نجولو كانتي
  • 3349مارسيلو بروزوفيتش
  • 3544صفقة أخرى
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