مفاجأة | ألفارو جونزاليس ينتقل إلى دوري يلو رسميًا بعد استغناء النصر عنه

أحمد فرهود
Nassr 2023 - Álvaro González - KhaleejAl Nassr Twitter
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ألفارو جونزاليس ينضم إلى فريق سعودي مفاجئ!

في مفاجأة هي الأكبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، انضم المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس رسميًا، إلى فريق سعودي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

جونزاليس لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ قبل أن ترفض إدارة العالمي، تجديد عقده، الأمر الذي اعترض عليه قطاع جماهيري كبير.

ومساء اليوم الخميس.. أعلن نادي القادسية السعودي، تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني؛ لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وكتب القادسية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المحارب ينضم لكتيبة الفرسان"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن ألفارو جونزاليس، البالغ من العمر 33 سنة، لعب 25 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث سجل هدفًا وحيدًا فقط.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 3688صفقة أخرى
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