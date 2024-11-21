أخبار الهلال اليوم | رونالدو يحذر العالم من كتيبة جيسوس .. ورئيس الشباب يرد على "مقلب" متعب الحربي!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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علّق علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، على رسالة أحد المتابعين، وصف موقعه في ناديه بشكل خاطئ، ليعلّق عليه بطريقة ساخرة.

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سخر نجل النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، من محمد كنو لاعب خط وسط فريق نادي الهلال، خلال تواجده في تدريبات لاعبي الزعيم داخل الصالة الرياضية.

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، على استهدافه تسجيل 36 هدفًا خلال الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بعدما حصل على لقب هداف البطولة الموسم الماضي.

يراهن لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، من جديد على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب مع عودة عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى.

تلقى مصعب الجوير لاعب وسط الشباب المعار من الهلال، عرضين من أوروبا، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجه محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ردًا على الآراء المتداولة بشأن "مقلب" تعاقد الهلال مع متعب الحربي، القادم من الليوث، بصفقة تاريخية، قبل معاناته من الإصابات.

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن قراراتها تجاه خالد العيسى رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.

كشف الطبيب الفلنلندي لاسي ليمبينين، الذي أجرى الجراحة للنجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، عن مدة غيابه بعد إجراء الجراحة.

رفض نادي الهلال التخلي عن لاعبه مصعب الجوير الذي يلعب حاليًا في صفوف الشباب على سبيل الإعارة، بعد تلقيه عرضين خلال الوقت الحالي.

GOAL

توعد اليوناني جيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج، نادي الهلال قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في دوري روشن السعودي.

أشاد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، بـ"العمل الكبير" الذي يقوم به المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع الفريق الأول لكرة القدم.