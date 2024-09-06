نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024.

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استفز اليوتيوبر الشهير مستر بيست النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قام نجم النصر بالدخول معه في تحدي!

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توصل نادي النصر لاتفاق مع محترف جديد في صفوفه، على إنهاء العقد بشكل نهائي بين الطرفين، بعد عدم حاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة.

استقر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على محطته القادمة، بعد نهاية مشواره مع فريقه الحالي ريال مدريد، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به بعد النجاحات التي قدمها مع الميرنجي.

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "رسالة قوية" إلى منتقديه؛ بعد إنجازه التاريخي في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، مساء يوم الخميس.

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خرج الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن شعوره؛ بعد سقوط الأخضر أمام إندونيسيا، مساء يوم الخميس.

هنأ ريال مدريد الإسباني، أسطورته الأسبق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالوصول إلى الهدف "رقم 900" في مشواره، حين سجل أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟

"123 مليون ريال في لاعب كثير الإصابات".. هكذا تم السخرية من نادي الهلال السعودي، بعد التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، في صيف العام الحالي.

فاجأ النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، "عشاقه" حول العالم، بقرار رسمي جديد.

مازال الجدل متواصلًا حول الصفقة الأضخم في دوري روشن السعودي لصيف 2024، وهي انتقال متعب الحربي مدافع الشباب إلى الهلال بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص النصر.

تعرض سامي النجعي لاعب وسط النصر لإصابة قوية في الركبة، بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله خارج حسابات النصر خلال الموسم الحالي 2024-25.

كشف الصحفي جايمس بينج عن مفاجأة كبيرة تخص سوق انتقالات النصر وتحركات النادي في اليوم الأخير، حيث أكد أن الفريق السعودي استهدف لاعب وسط مانشستر سيتي لكنه لم يستطع حسم الصفقة لأسباب تخصه.